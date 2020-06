ERC pone condiciones para negociar los nuevos PGE: volver a la mesa de diálogo

Negociación sí, pero con condiciones. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que es "imprescindible" que la mesa de diálogo se celebre en julio y ha afirmado que es necesario cumplir el acuerdo antes de empezar con las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado.

"El coronavirus no elimina el conflicto político. Es un proceso de negociación política. No es una reunión o una foto, sino un compromiso sincero de abordar democráticamente el conflicto político", ha asegurado en una entrevista de TVE recogida por Europa Press. "Basta ya de excusas. La mesa se debe reunir cuanto antes mejor", ha aseverado Aragonès, y ha indicado que quien no quiere negociar nunca encontrará un momento oportuno.

Preguntado sobre si él ve la mesa de diálogo como una cuestión diferente a la negociación de los PGE, ha afirmado que se trata de dos cuestiones diferentes, pero ha advertido: "Es evidente que cuando llegas a un acuerdo y hay quien te propone un segundo acuerdo, es bueno que el primero se vaya cumpliendo. Es una cuestión de fiabilidad".

Sobre la implicación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en esta mesa de diálogo, ha sostenido que mucha gente debe jugar un papel en ella y comprometerse: "Hemos visto al PSC muchas veces desparecido, en esta cuestión y muchas otras. Si Illa se quiere comprometer y formar parte de la mesa de negociación, mucho mejor. Cuanto más intenso el compromiso, mucho mejor".

Elecciones en Cataluña, sin fecha

Preguntado por unas futuras elecciones en Cataluña, anunciadas por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pero aún sin fecha, y sobre si no sería mejor abordar esta mesa tras los comicios, Aragonès ha señalado que las encuestas indican que volverá a darse una mayoría independentista en el Parlament y que continuarán defendiendo lo mismo.

"La solución más democrática es un referéndum, sin represión, y la amnistía para los presos políticos y exiliados", ha asegurado, por lo que el también coordinador general de ERC ha vuelto a urgir a la reunión de la mesa de diálogo.

Respecto a si en septiembre el Tribunal Supremo confirma la inhabilitación de Torra y preguntado sobre si inmediatamente después habrá elecciones o se propondrá un candidato alternativo, Aragonès ha subrayado que la potestad para convocar elecciones es de Torra, pero ha insistido en que confía que se puedan acordar "plazos y horizontes".

"Que se acuerde conjuntamente con los partidos del Govern y luego con el máximo número de partidos posibles los pasos a seguir", ha aseverado, y ha insistido en que lo positivo sería llegar a un acuerdo, como mínimo, entre los partidos del Govern.

Suplicatorio de Borràs

En la entrevista también se ha abordado la no participación de ERC en la votación sobre el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para juzgar a la portavoz de JxCat, Laura Borràs, por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017.

"Hicimos lo mismo que la CUP y Bildu. Estamos absolutamente comprometidos contra la corrupción, pero sabemos que una persona comprometida con la independencia de Cataluña no va a encontrar en el Supremo un tribunal imparcial", ha afirmado. Ha defendido así la no participación de ERC en esta votación, también porque sabía que su aprobación estaba asegurada con los votos de PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y Unidas Podemos, ha dicho.