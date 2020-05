Diputados de ERC se plantean romper la disciplina de voto y volver a la abstención

Profundo debate en Esquerra a escasas horas de la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma. El Gobierno se ha asegurado la mayoría absoluta con Ciudadanos y PNV y ha perdido a uno de los socios que le apoyó en la moción de censura y en la investidura. Pero la decisión aprobada por la Ejecutiva del partido el pasado lunes ha provocado que varios diputados en Madrid se revuelvan y se estén planteando romper la disciplina de voto. La decisión está en el aire.

Estos diputados no están de acuerdo con votar junto a Vox, JxCAT o la CUP en el momento final, según explican a La Información fuentes de Calabria, donde se ubica la sede central de ERC en Barcelona. Su postura: mantener la abstención, que fue lo que votaron los 13 diputado republicanos en el último pleno en el que se prorrogó el estado de alarma. Las mismas fuentes añaden que la postura de estos parlamentarios se mantendrá hasta esa votación que se prevé para esta tarde.

La Ejecutiva Nacional de ERC decidió el pasado lunes que el grupo parlamentario Republicano votará no a la prórroga. "El estado de alarma no es el mecanismo adecuado", consideran los independentistas. "Se ha demostrado que no lo era durante toda esta crisis y así lo hemos denunciado. La centralización ha sido un error", añaden en un duro comunicado contra el Gobierno. "Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al gobierno español. Y pedimos rectificación en la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No han escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma", concluían.

Esquerra Republicana considera que "Cataluña debe poder decidir con las plenas competencias cómo se aborda la nueva fase de desconfinamiento en la que entramos, porque las decisiones y su aplicación son mucho más efectivas desde la proximidad y con el máximo conocimiento de la realidad social". Los republicanos consideran que "debe acabar la militarización y la restricción de derechos, libertades y competencias que impone el estado de alarma".

ERC también pedía a Sánchez que deje de usar términos bélicos y lanzaba un dardo hacia Margarita Robles: "Esto no es una guerra, no necesitamos un mando único del Ministerio de Defensa, esta situación debe gestionarse con criterios médicos y políticos como hemos defendido desde el principio. Se deben prorrogar las medidas excepcionales, no el estado de alarma".

"Entramos en un cambio de fase, entramos en la fase del desconfinamiento, y no podemos permitir que se vuelvan a repetir los errores que se han dado en la primera fase. Esta segunda fase requiere de la asunción de las competencias de gestión propias del Govern de la Generalitat", reclamaban desde el partido dirigido por Oriol Junqueras.

Ignoro q decidirà executiva d’@Esquerra_ERC xò desitjo que es mantingui en l’abstenció. Criticar, proposar i sobretot negociar, és a dir mantenir la línia d’actuació responsable en veu de dels companys del Congrés i Senat. Cal contemplar el bosc, no no+ la 1 filera d’arbres. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) May 4, 2020

La decisión de ERC de votar no ha chocado con la voluntad de un histórico del partido, Joan Tardà. El exportavoz en el Congreso se manifestó a favor de la abstención. Lo que quieren los diputados díscolos es seguir la recomendación del que todavía se considera un referente en la formación.

Hay que recordar que ERC ya tumbó los Presupuestos Generales de 2019 y Sánchez no tuvo más remedio que convocar elecciones. Entre los socialistas no pasa desapercibido que los republicanos también están actuando en clave electoral. Quim Torra puede convocar los comicios autonómicos en Cataluña en cualquier momento, por eso la decisión la enmarcan en ese contexto. Estas fuentes consideran, por tanto, que el 'no' anunciado previamente por el partido de Carles Puigdemont ha condicionado la decisión de los republicanos.