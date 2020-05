ERC dirá no a la prórroga de la alarma... si Sánchez no acepta sus tres condiciones 

Se le complican los planes a Pedro Sánchez. Los independentistas mantienen su no al estado de alarma porque el PSOE no acepta sus tres condiciones básicas para regresar a la abstención, aunque ha asegurado que sigue negociando y habrá nuevas reuniones en las próximas horas y días. En una rueda de prensa por videoconferencia, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha explicado que ahora mismo "no se dan las condiciones" para que su partido cambie el no a la prórroga del estado de alarma por una abstención que facilite la aprobación en el Congreso.

"El Gobierno catalán no quiere ser solo una gestoría, quiere tomar las decisiones que afectan a sus ciudadanos", ha recalcado Vilalta, por lo que subsiste como principal obstáculo que el Gobierno del Estado mantenga su apuesta por el mando único en materia sanitaria.

ERC quiere que la Generalitat tenga todas sus competencias restablecidas para poder tomar decisiones en las fases de desescalada, ya que considera que "no tiene sentido que se mantenga la centralización", y reclama que se pueda decidir "desde la proximidad, y no desde la distancia".

Según Vilalta, ERC cree que el estado de alarma no debería alargarse más, porque "es un instrumento excepcional que restringe derechos fundamentales", y considera que hay otros instrumentos para poder gestionar el desconfinamiento, si bien no se opone a la voluntad del Gobierno de PSOE-UP de prorrogarlo una vez más.

"No rechazamos prorrogar el estado de alarma, pero sí este estado de alarma", ha puntualizado la portavoz republicana, para dejar claro que, si se aceptan sus tres condiciones básicas, ERC podría facilitar la aprobación del decreto.

Estas tres condiciones son la descentralización de competencias y atribuciones en todas las áreas incluida la sanitaria, aprobar medidas sociales para facilitar a las familias la conciliación del trabajo de los padres con el cuidado de sus hijos, y que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit económico acumulado para destinarlo a medidas que ayuden a sus ciudadanos.

En paralelo, ERC reclama que la mesa de negociación entre los gobiernos del Estado y catalán se reanude lo antes posible ya que "el conflicto político sigue existiendo", ha afirmado la portavoz republicana. Vilalta ha valorado positivamente que JxCat quiera negociar ahora la prórroga del estado de alarma, pero ha reconocido que ambas formaciones que comparten el Govern no están negociando de forma conjunta con el Gobierno central, si bien "hay coincidencia" en los posicionamientos.

Sobre la demanda de JxCat de que sea el presidente Quim Torra "la autoridad competente" en las fases de desescalada, la portavoz de ERC ha evitado entrar en polémica sobre esta cuestión. "Entendemos -ha puntualizado, sin embargo- que tiene que ser la Generalitat en su conjunto la que tenga capacidad de decisión. Ésta es la prioridad, y esto implica que sea el Govern, el presidente y, por supuesto, la consellera de Salud quienes tomen las decisiones".

Para evitar equívocos, ERC trabaja en la redacción de una enmienda al decreto de estado de alarma para que quede claro que la Generalitat tiene que recuperar sus competencias.