ERC no apoyará la investidura de Sánchez hasta conocer si habrá pacto con Iglesias

La ejecutiva de ERC no aclarará la posición que tomarán sus diputados en la votación de investidura de Pedro Sánchez hasta que no se sepa si el líder socialista pactará o no con Unidas Podemos. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha instado a ambos grupos a alcanzar un acuerdo y ha asegurado que, si las negociaciones fracasan, "centenares de miles de votos se están tirando a la basura".

Después de una reunión interna, Rufián ha informado de que su partido deja abierta la posibilidad de "no obstaculizar" la investidura de Sánchez, pero considera que no puede posicionarse sin saber si el candidato tiene suficientes apoyos para gobernar.

En el supuesto de que PSOE y UP alcancen un acuerdo, Rufián ha indicado que "por nosotros no será" que no pueda haber un gobierno de izquierdas en España, y ha recordado el compromiso electoral de su grupo con el 'no bloqueo' y con hacer política en el Congreso de los Diputados.

Según el líder de ERC, la reunión de la ejecutiva "ha reflejado la variedad de opiniones que hay en la sociedad catalana", y ha aprovechado para lanzar un llamamiento a la responsabilidad de los grupos progresistas: "Para que las fuerzas supuestamente de izquierdas del Estado hagan política, para que hagan aquello por lo que se les paga y se les votó".

Rufián ha recordado que, tanto el PSOE como Podemos, "hicieron el 28A un llamamiento a votar para frenar al fascismo". Por esta razón, para el catalán, un escenario de no acuerdo entre Sánchez e Iglesias equivaldría a decir que "centenares de miles de votos se están tirando a la basura, lo que es una irresponsabilidad histórica, porque no se le puede transmitir a la gente que ha votado mal".