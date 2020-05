ERC abandona a Sánchez y votará 'no' a la cuarta prórroga del estado de alarma

La Ejecutiva Nacional de Esquerra Republicana (ERC) ha decidido este lunes que el grupo parlamentario Republicano votará no a la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados en el pleno que se celebrará el miércoles. Pedro Sánchez se queda así sin uno de sus aliados de la moción de censura e investidura. Los 13 diputados independentistas se suman así al 'no' ya anunciado por Vox, JxCAT y la CUP. Ciudadanos y el PNV, por su parte, aún no han definido su voto. Sánchez ha hablado con Inés Arrimadas esta misma tarde y han decidido abrir una negociación en la que se decidirá la postura del partido naranja.

"El estado de alarma no es el mecanismo adecuado", considera ERC tras la ejecutiva. "Se ha demostrado que no lo era durante toda esta crisis y así lo hemos denunciado. La centralización ha sido un error", añade. "Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al gobierno español. Y pedimos rectificación en la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No han escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma", concluyen en un tono duro con el Gobierno.

Esquerra Republicana considera que "Cataluña debe poder decidir con las plenas competencias cómo se aborda la nueva fase de desconfinamiento en la que entramos, porque las decisiones y su aplicación son mucho más efectivas desde la proximidad y con el máximo conocimiento de la realidad social". Los republicanos consideran que "debe acabar la militarización y la restricción de derechos, libertades y competencias que impone el estado de alarma".

Y piden a Sánchez que deje de usar términos bélicos y lanzan un dardo hacia Margarita Robles: "Esto no es una guerra, no necesitamos un mando único del Ministerio de Defensa, esta situación debe gestionarse con criterios médicos y políticos como hemos defendido desde el principio. Se deben prorrogar las medidas excepcionales, no el estado de alarma".

"Entramos en un cambio de fase, entramos en la fase del desconfinamiento, y no podemos permitir que se vuelvan a repetir los errores que se han dado en la primera fase. Esta segunda fase requiere de la asunción de las competencias de gestión propias del Govern de la Generalitat", piden desde el partido dirigido por Oriol Junqueras.

No sé cuanto le importa la legislatura al Gobierno, pero parece que muy poco.



Se acabaron los avisos. pic.twitter.com/4VOBs6TOt9 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) April 29, 2020

ERC defiende la labor del Ejecutivo de Torra: "Durante casi toda la crisis sanitaria, el Govern catalán se ha anticipado y ha marcado el camino y los escenarios futuros, haciendo incluso rectificar a menudo al Gobierno español. No queremos que rectifiquen, queremos poder tomar las decisiones en función de la opinión de los expertos y conociendo plenamente la realidad social de nuestro país, no con decisiones tomadas a 600 km".

Ignoro q decidirà executiva d’@Esquerra_ERC xò desitjo que es mantingui en l’abstenció. Criticar, proposar i sobretot negociar, és a dir mantenir la línia d’actuació responsable en veu de dels companys del Congrés i Senat. Cal contemplar el bosc, no no+ la 1 filera d’arbres. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) May 4, 2020

"Debemos poder gestionar esta segunda fase desde Cataluña, sin tener que esperar autorizaciones ni rectificaciones, sin duplicidades de trabajo y sin pedir permiso para hacer aquello por lo que la ciudadanía nos ha elegido. Corresponsabilidad, empoderamiento ciudadano y decisiones basadas en datos. Esto es lo que toca a partir de ahora y creemos que sólo se puede hacer con las plenas competencias de Cataluña recuperadas", concluyen.