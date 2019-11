ERC se ratifica en el 'no' al Gobierno de coalición y complica la jugada de Sánchez

ERC sigue manteniendo el 'no' a Pedro Sánchez tras la primera reunión entre los dos equipos negociadores. La abstención de los independentistas es decisiva para conseguir cerrar una investidura y que salga adelante el Gobierno de coalición, pero de momento mantienen su voto negativo. Acusan al PSOE de mantener una actitud "represiva" en Cataluña y piden abrir una mesa de negociación. Renuncian, eso sí, a la celebración de un referéndum para que los catalanes decidan su futuro.

La cita entre Adriana Lastra y Gabriel Rufián no ha tenido resultado alguno. "La posición del Grupo Republicano sigue siendo un no a la eventual investidura de Pedro Sánchez ya que durante la conversación no ha habido indicio alguno de que el PSOE vaya a abandonar la vía represiva para afrontar el conflicto político existente entre Cataluña y el Estado". Así se posiciona ERC tras el preacuerdo firmado el pasado martes entre los socialistas y Unidas Podemos.

Esta postura complica los planes de Pedro Sánchez para cerrar una investidura el próximo mes de diciembre. La abstención de los 13 diputados de ERC es clave para que las cuentas cuadren y el Gobierno de coalición sea una realidad.

Los republicanos, no obstante, se abren a poder cambiar su postura en las próximas semanas. "Ambas partes han coincidido en la necesidad de seguir manteniendo contactos. Desde el Grupo Republicano se espera que esta primera reunión sea la antesala de otras que deberán acabar sucediendo", afirman.

¿Cómo se podrían suavizar las posturas? ERC pide que "la resolución política del conflicto" llegue "a través de una mesa de negociación". También reclama "avanzar en materias sociales urgentes bloqueadas en el Congreso y en el Parlament de Cataluña".

El encuentro entre Adriana Lastra, portavoz del PSOE, y Gabriel Rufián, portavoz del Grupo Republicano en el Congreso, ha tenido una hora de duración y se ha desarrollado en un clima de absoluta cordialidad, concluyen desde ERC.