Errejón afronta sus horas cruciales ante la presión de lanzar Más Madrid al 10-N

"Está descartado que Más Madrid se presente a las generales". Esta respuesta de la concejal del Ayuntamiento de Madrid Rita Maestre en una entrevista en La Información la semana pasada dejaba claro que la formación que abandera Íñigo Errejón no concurriría a unas elecciones estatales. Los motivos eran el escaso tiempo de preparar la candidatura y la vocación madrileña de la marca. Pero la confirmación oficial de que habrá urnas el 10 de noviembre ha reabierto el debate en una formación con apenas seis meses de vida. En el foco está el exnúmero 2 de Podemos, que es más proclive a no dar el paso, como ha podido saber este diario. Una postura en la que está respaldado por otros pesos pesados, que defienden no repetir los errores de PSOE y Podemos. Y que no ha encontrado el eco que sí ha tenido el sector que aboga por competir en las urnas, especialmente contra Pablo Iglesias.

Pese a ello, fuentes de la marca madrileña confirman que aún no se ha tomado una decisión definitiva. Tampoco ha habido reuniones ni encuentros en los que se haya planteado qué hacer el 10 de noviembre. La clave parece estar en la próxima semana, cuando por cuestiones de calendario de cara a poder presentarse habrá una decisión en un sentido u otra. Será ahí cuando se enfrenten los que consideran que es una mala idea o que hay otras prioridades (como Errejón en el primer caso o Maestre en el segundo) y los que están ansiosos por intentarlo en las generales y hablan de encuestas que les darían un buen resultado.

De hecho, en sectores de Más Madrid se cree que en el entorno de Errejón más proclive a dar el salto a las generales hay quien se ha "tirado a la piscina" al casi dar por hecho que competirán a nivel estatal. Además, recalcan que tampoco ha habido encuentros formales con representantes autonómicos de Cataluña, Valencia o Andalucía para montar una candidatura más ambiciosa. Pero esta discrepancia no genera una división explícita en la marca, como ha podido saber este medio. Aunque sí se lamenta que se hable de que miembros del partido están negociando en un sitio cuando realmente se encuentran en otro por cuestiones que afectan a su vida personal.

Lo que sí es cierto es que las voces que abogan por atreverse con esta cita electoral, la cuarta en solo cuatro años, han aumentado en los últimos días. Unos cantos de sirena que no solo llegan desde dentro del partido, sino también desde personas vinculadas a la marca, sobre todo a la exalcaldesa Manuela Carmena. También se admite desde dentro que la actividad interna se ha avanzado hacia una "reflexión" de qué hacer al respecto, señalan otras fuentes consultadas.

Los recelos de Errejón y en los que comparten su postura a unos comicios tan inmediatos están motivados por la evolución de Podemos. El desplome electoral y la multitud de polémicas de los de Pablo Iglesias son señaladas como lo que Más Madrid debe evitar a toda costa. Hasta el punto de que se suele hablar de la "obsesión" que tiene el diputado madrileño con hacer crecer al partido de una manera mucho más pausada. Unos errores de los que también hacen partícipe al PSOE, por lo que quieren evitar que se les encuadre en un bloque junto a ambas formaciones a pesar de compartir posible electorado.

Las posturas encontradas en Más Madrid sobre atreverse con unas generales ya existían antes de que se confirmase la cuarta cita electoral en solo cuatro años. Pero el 'runrún' interno se desató pocas horas después de que Felipe VI confirmase que no proponía a ningún candidato para la investidura. El debate se ha intensificado tras las informaciones de medios como la Cadena SER, en las que se asegura que se está intentando convencer a Errejón de que lance su candidatura.

El brete en el que se encuentra el politólogo está motivado por la renuncia explícita de Manuela Carmena, que aseguró a 'El País' que ella no iba a postularse para ser candidata a la presidencia del Gobierno. La también exjueza, que tiene 75 años, asegura que la situación actual no es como cuando se presentó a alcaldesa después de que la convencieran. También se ha descartado para una lista nacional es Inés Sabanés, muy cercana a Carmena y que impulsó Ahora Madrid y después Más Madrid. La histórica de Izquierda Unida es otra de las que ha admitido que el debate sobre el 10-N ya está en marcha.

