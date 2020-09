Escrivá mantiene su cruzada contra las prejubilaciones a pesar de los ajustes.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, José Luis Escrivá, ha asegurado que en los últimos años han incrementado las jubilaciones porque "el efecto desincentivador para las jubilaciones anticipadas es muy bajo, y eso es algo que debemos corregir", en una entrevista a la 'Cope'. El político ha insistido en varias ocasiones en la la necesidad de "potenciar la jubilación demorada" para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal ya que por cada año que se consiga aumentar la edad efectiva de jubilación, el ahorro se estima en hasta 1,2 puntos del PIB.

Sus declaraciones llegan días después del anunció de la fusión entre Bankia y CaixaBank. Las condiciones de un eventual ajuste de empleo tras la fusión de los bancos podrían resultar menos atractivas para la plantilla que en procedimientos anteriores si se topan con los planes del Gobierno para desincentivar las prejubilaciones. Escrivá ha abogado por extender la edad efectiva de jubilación, que actualmente se sitúa en 64,6 años, con decisiones orientadas a quitar incentivos o bonificar el retraso voluntario de la jubilación.

Por otro lado, el ministro ha aludido a la importancia de la discreción para no dar detalles sobre las modificaciones que se producirán en los próximos días al sistema de los ERTEs en algunos sectores. Escrivá también se ha referido al posible recorte del sueldo de los funcionarios del Estado para decir que "no es un tema tan central" y debe ser abordado desde el Ministerio de Hacienda, durante la entrevista. En lo que se refiere a las pensiones, el titular de Seguridad Social ha declarado que el recorte de las pensiones no está sobre la mesa y lo que se busca ahora es "transmitir confianza a los pensionistas".

El ministro ha explicado que España es el país de Europa "con más beneficios fiscales. Es el primero de la clase y hay recomendaciones desde todos los organismos internacionales de que esto no debe ser así. España tiene un nivel de ingresos fiscales por debajo de la UE, y aquí hay un margen para generar ingresos".

La 'vuelta al cole' también ha sido un tema de conversación. Escrivá ha confirmado que los padres que tengan un hijo positivo de Covid y deban quedarse en casa podrán pedir una baja, pero el caso de las familias que necesiten aislarse sin una confirmación de infección está todavía en estudio, pese a la insistencia del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la urgencia de poner en marcha esta ayuda.