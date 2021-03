El clan de Torrelodones llega a Moncloa aupado por Escrivá y agita a Economía

El grupo de ediles del partido Vecinos por Torrelodones (VxT), un núcleo cercano al hoy ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que gobernaron en esta localidad residencial al norte de Madrid, cuenta desde este martes con un nuevo integrante en el Gobierno. Se trata de Santiago Fernández Muñoz, que acaba de ser nombrado nuevo jefe de la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que se incorpora al Ejecutivo con el rango de subdirector. Con él ya son cuatro los miembros del conocido como 'clan de Torrelodones' que ocupan altas responsabilidades en el equipo que lidera Pedro Sánchez. Un movimiento que, por cierto, ha generado ya alguna disfunción en el área económica.

Fundaron una agrupación política de centro-derecha para presentarse a las elecciones en el municipio donde precisamente reside el ministro y consiguieron gobernar. Lo hicieron al margen de PP y del PSOE. Su líder era Elena Biurrun, abogada que llegó a ser alcaldesa a la segunda intentona. En un primer momento contó en su lista con Toni Cantó -que acaba de abandonar Ciudadanos- y con Juan Luis Cano, periodista y copresentador de Gomaespuma. La lideresa pudo gobernar en 2011 apoyada por los socialistas y por otro pequeño partido local rompiendo la mayoría absoluta que el PP mantenía desde hacía 24 años en Torrelodones. En 2015 arrasó, doblando en concejales al PP. Hoy Biurrun es directora de gabinete de Escrivá en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y, por tanto, mano derecha de uno de los miembros del Gobierno más importantes en el área económica.

En Inclusión también trabajan actualmente dos integrantes de aquellos gobiernos municipales de Torrelodones. Es el caso de Ángel Guirao, que fue concejal de Comunicaciones con Biurrun y que actualmente es director de Comunicación del Ministerio de Escrivá. María Rosa Rivet, que fue concejala durante dos legislaturas en Torrelodones, es otro integrante de aquel 'clan' que acaba de incorporarse al Gobierno. En concreto, el pasado 25 de febrero el propio Escrivá nombraba a Rivet directora del gabinete de la Secretaria de Estado de Migraciones. Todos ellos son tecnócratas, con escasa experiencia en política y gestión a nivel nacional, que Escrivá ha ido incorporando a su ministerio como personas de confianza en su equipo.

Santiago Fernández Muñoz, por su parte, llega a Moncloa tras haber dirigido en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) el proyecto del 'spending review' sobre Infraestructuras. Geógrafo de profesión y profesor titular de Geografía Humana de la Universidad Carlos III de Madrid, fue concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en el equipo de Biurrun y ahora va a tener la responsabilidad de fiscalizar, en colaboración con Moncloa y Economía, el correcto reparto de los fondos europeos. La misión no es baladí.

El nombramiento de Fernández Muñoz sí ha levantado alguna ampolla en el área económica del Gobierno. Consideran que Moncloa debería haber optado por un perfil de mayor cualificación y trayectoria para un departamento de nueva creación que, si bien es cierto que no es de primer nivel, sí que será importante para el reparto del 'maná comunitario'. No entienden, incluso, que su formación y trayectoria no sea puramente económica. Será un cargo que trabajará a las órdenes de Manuel de la Rocha, el hombre clave de Sánchez para la elaboración del Plan de Reformas que dará acceso a los 140.000 millones de Bruselas.

El fichaje de Fernández ya fue controvertido cuando Escrivá decidió incorporarlo al equipo de la Airef. El aterrizaje del exconcejal Torrelodones, Doctor en Geografía, para desarrollar funciones como analista para la evaluación de políticas públicas, en primera instancia, y posteriormente como jefe de proyecto del 'spending review' sobre la inversión en infraestructuras, se justificó en su momento por la necesidad de incorporar perfiles diferentes a un equipo plagado de técnicos comerciales del estado e interventores y por el objetivo de configurar equipos transversales para evaluar todos los ángulos de las políticas públicas.

El argumento empleado entonces convenció sólo a medias en el seno de la Autoridad Fiscal, donde las consideraciones profesionales sobre su elección se mezclaron con las personales derivadas de su buena relación con el actual ministro de Inclusión y Seguridad Social.