La pandemia preocupa bastante o mucho a casi el 94% de los españoles

La pandemia del coronavirus inquieta a los españoles y casi el 94% se muestra bastante o muy preocupado por los efectos que pueda tener. Así lo revela el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de septiembre, en el que se señala que la preocupación abarca tanto a los efectos sobre la salud como sobre la economía y el empleo.

En concreto, más de la mayoría (51,2%) de los preguntados afirma que todos los efectos le preocupan mucho, mientras que el 42,7% indica que bastante. El porcentaje de quienes no se ven perjudicados por la situación que ha generado el Covid-19 es mínimo, aunque hay un pequeño 4% que asegura no estar preocupado, especialmente entre los menores de 18 años, entre los que casi uno de cada diez asegura que esta pandemia no le quita el sueño.

Los efectos sobre la salud son la principal inquietud según el 36,6% de los encuestados, mientras que al 24,1% le genera mayor incertidumbre las consecuencias que vaya a tener la crisis en el empleo y la economía. No obstante, un porcentaje mayor, el 38,5%, se muestro preocupado por igual ante ambos efectos.

Las preguntas formuladas por el CIS se realizaron durante la primera semana de septiembre, cuando el nivel de contagios ya había vuelto a niveles de la primavera. Ante esta situación el 53% de los españoles apuesta por tomar medidas de control y aislamiento más exigentes para controlar la pandemia.