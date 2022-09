El 85% de los españoles han reducido sus gastos ante la subida de precios

El preocupante incremento de precios ya se ha trasladado a las decisiones de los hogares, que han comenzado a apretarse el cinturón. El 84,9% de los españoles han reducido sus gastos o tenido dificultades para afrontar la gran inflación, siendo los votantes de Vox quienes afirman haber atravesado mayores dificultades en los últimos meses. Más del 80% de los consultados aseguran estar preocupados por las subidas de precio de la alimentación, electricidad o los carburantes.

Así se desprende de la segunda entrega de la encuesta del Instituto DYM para el grupo Henneo, que muestra la gran preocupación de los españoles ante el actual contexto económico, con el 67,7% de ellos bastante o muy preocupados. Aquí son los votantes de izquierdas quienes menos pesimistas se muestran, en línea con la confianza que muestran hacia el Gobierno y las medidas implementadas para hacer frente a la situación, mencionada en el barómetro político publicado ayer.

El 40% de españoles ya están pasando apuros económicos

Aunque hayan puesto en marcha medidas para reducir gastos, cuatro de cada diez consultados -el 40%- aseguran haber pasado apuros para afrontar estos costes extra (el 30,8%) o directamente no han podido asumirlos (9,2%). Por otro lado, buena parte de los consultados -el 44,9%- afirman que, por el momento, no han pasado dificultades pero sí han tomado medidas para anticiparse, mientras que hay un 8,6% de españoles que afirma no haber reducido ningún gasto.

La preocupación no sólo tiene que ver con la inflación, también con las consecuencias de una posible desaceleración económica. El 70,9% de los encuestados muestran su preocupación por no poder hacer frente a algún gasto imprevisto, mientras que el 63,8% lo hacen ante la posibilidad de que algún miembro del hogar pierda su empleo. Uno de cada dos -el 49%-, también se muestra inquieto por la subida de tipos de las hipotecas.

Los planes de ocio, la rebaja en el uso del aire acondicionado y las compras de ropa y calzado han sido las principales medidas de ahorro tomadas por los encuestados en sus hogares, aspectos sobre los que responden seis de cada diez personas (por encima del 60%). Por detrás se encuentran medidas como un menor uso del coche privado o modificar las compras de alimentación, medidas aplicadas por el 37 y 35% de los consultados, respectivamente. Los votantes de Vox son quienes más medidas aseguran haber tomado, mientras que los del PP son los que menos afirman haber moderado su consumo, aunque son los más preocupados por la inflación.

Esta nueva ola del Polibarómetro político, económico y social, correspondiente al mes de septiembre de 2022, está elaborada por Instituto DYM Market Research. La muestra es de 1007 entrevistas elaboradas en territorio español a personas mayores de 18 años entre los días 14 y 18 de septiembre, realizadas online con el método CAWI. El error muestral para un nivel de confianza del 95,5% es del ±3,2%.