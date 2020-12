Aguirre, contra la LeCrim por Púnica: "Tendré que ir a declarar con andador"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha cargado contra el cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque la próxima vez que pueda ser llamada a declarar puede que tenga que hacerlo "en silla de ruedas o en andador". "Los procesos contra el PP son eternos", ha lamentado en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, donde ha asegurado que le parece "estupendamente" que compañeros de partido estén siendo investigados en Púnica, también ella.

A Aguirre le gustaría que los procesos judiciales fueran "más rápido" porque "Púnica debería haber terminado en 2014". Sin embargo, el Gobierno "ha cambiado la Ley de Enjuiciamiento Criminal y dice que no hay plazo para la instrucción". "Puede que me llamen a declarar en silla de ruedas o en andador porque no tiene plazo. Los procesos contra el PP son eternos", ha criticado.

Las críticas contra Ciudadanos

Por otra parte, Aguirre cree que Cs ya no muestra públicamente sus disensos con la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, porque las medidas "liberales" contra la Covid han funcionado.

En un desayuno con Nueva Economía Forum, Aguirre ha indicado que "sin duda" Ayuso necesita a Cs para dar estabilidad a su gobierno porque "no tiene la suerte" que ella tuvo, con tres mayorías absolutas. "Necesita a Cs y también el apoyo de Vox en este gobierno de coalición", ha señalado, sin obviar que hay "discrepancias que salen a la luz porque algunos miembros, sobre todo de Cs, manifiestan opiniones contrarias".

Aunque la expresidenta del PP de Madrid también cree que "últimamente" esas opiniones diferentes de Cs ya no son públicas porque Ayuso "ha demostrado que puede controlar la pandemia con un sistema más liberal". Entre esas medidas liberales ha incluido las de restricción únicamente "donde hay más profusión de Covid" y que no suponen "confinar a todos".