Robles cree que la actitud de Quim Torra lo desautoriza como responsable político

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha considerado este domingo que si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, hace un planteamiento político de la pandemia "no merece ser llamado responsable político". "No concibo ese posicionamiento y si ese posicionamiento se diera tiene que queda al margen de la vida pública", ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una rueda de prensa en relación al hecho de que Torra haya sido el único presidente autonómico que no haya suscrito hoy un documento de unidad de acción frente al coronavirus.

La titular de Defensa ha insistido en que no entiende "que el señor Torra pueda quedar por detrás de los ciudadanos de Cataluña" o que eso sea porque "le importe poco la salud de los catalanes". La ministra ha reiterado que este no es un tema político por lo que hay planteamientos que hay que "dejar al margen".

Y en relación a Cataluña, ha dicho que no le resulta comprensible que una comunidad pueda anteponer sus intereses a principios básicos como es la salud de los ciudadanos.

Robles también ha asegurado que las unidades miliares se desplegarán en todas las ciudades en las que sea "necesario" y cuando sea imprescindible se procederá al despliegue del Ejército.