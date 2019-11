Alerta: estafa vía SMS haciéndose pasar por Correos para robar datos bancarios

Una nueva estafa circula por España y por los teléfonos móviles que, en este caso, tiene como protagonista a Correos. Desde hace varias semanas se están enviando SMS en nombre de la empresa pública los cuales solo buscan acceder a los datos bancarios de los ciudadanos para robarles su dinero. Una forma de estafa que suplanta la identidad de la institución y en la que ya han caído muchas personas.

En concreto, se trata de un SMS que avisa al receptor de que su paquete, con número de referencia incluido, no se ha podido entregar en la dirección indicada. Para recuperarlo, debe hacer una transacción bancaria de una pequeña cantidad (alrededor de 1 euros), para lo que se le facilita un enlace donde puede meter sus datos y recuperar su paquete, supuestamente.

¿Qué sucede? Que al facilitar estos datos, los estafadores los roban, metiéndose en las cuentas bancarias de los afectados y sustrayendo dinero. Hablamos de cantidades que pueden ir hasta los 700 euros, según un testimonio de un afectado al que ha tenido acceso La Información.

Puestos en contacto con Correos, han confirmado que esto lleva ocurriendo unas tres semanas en bucle y que la empresa pública está trabajando para reforzar los protocolos de seguridad. "Es un caso de usurpación de identidad, en este caso la de Correos, con el único objetivo de conseguir datos bancarios y robar", advierten.

Además, estas fuentes recalcan que esta no es la forma de proceder de Correos si un paquete no puede ser entregado, por lo que piden a los ciudadanos que no hagan caso si reciben estos mensajes, y mucho menos faciliten sus datos, pues es una estafa en toda regla.

El problema que tiene el organismo público para dar con la identidad de los estafadores es que no ha conseguido un sms o una URL para rastrear los mensajes. Al igual que este medio, tiene imágenes de capturas de pantalla, pero no los originales, lo que está complicando la tarea.