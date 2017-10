Este domingo no habrá restricciones para los coches en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid desactivará este domingo el Protocolo anticontaminación después de cinco jornadas con él activado por los altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) registrados en la capital.

Según ha informado el Consistorio, el Protocolo se desactiva porque han descendido los niveles de NO2 (dióxido de nitrógeno) registrados en las estaciones de medición de la Red de Vigilancia, Predicción e Información de la Calidad del Aire, y siendo favorable la previsión meteorológica. Este sábado se mantiene el Escenario 1, es decir, se limita la velocidad máxima a 70 km/hora en la M-30 y accesos.



El Ayuntamiento modificará el protocolo de contaminación

El Ayuntamiento de Madrid modificará el protocolo contra la contaminación para proteger más la salud, después de comprobar que en el actual episodio no se ha llegado a restringir la circulación de la mitad de la flota pese a que la polución por dióxido de nitrógeno ha sido muy elevada.

La delegada madrileña de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha expuesto su intención de cambiar este plan en los próximos meses para mejorar su efecto, una revisión contemplada en el documento actual, que ya sufrió una primera variación para garantizar que los avisos a los madrileños se producían al menos con un día de antelación.



"El objetivo es reducir al máximo el tiempo de exposición de los ciudadanos a los elevados niveles de polución", ha dicho la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, que perseguirá esa meta "como sea", ya que sobre la mesa hay posibilidades distintas de cambio.



"Ahora nosotros estamos en proceso de evaluación. Yo no puedo anticipar cómo va a ser, porque todo el mundo pone ideas sobre la mesa: introducir más el sistema de etiquetas de la Dirección General de Tráfico, cambiar los plazos de actuación, otra metodología...", ha dejado abierto la delegada.



Sin embargo, sí ha remarcado que buscará "proteger la salud de la población", lo que implicará ir hacia un protocolo en el que las medidas más restrictivas del uso del coche se activen antes.

"Yo lo que puedo decir es que nosotros podemos evaluar y mejorar un protocolo porque lo tenemos. En el resto de la Comunidad de Madrid existe ese mismo problema sin que se haga nada, y la contaminación no tiene fronteras", ha advertido la concejal de Ahora Madrid. El Gobierno de Manuela Carmena endureció en 2015 el protocolo contra la contaminación aprobado por el equipo de la popular Ana Botella en un año en que por primera vez se aplicaron restricciones al aparcamiento, mientras que fue el 29 de diciembre del 2016 la primera ocasión (y la única, hasta el momento) en que la mitad de la flota no pudo acceder a la almendra central de la capital.

Estos son los cuatro escenarios

ESCENARIO 1:

1 día con superación del nivel de preaviso

Actuaciones:

- Reducción de la velocidad a 70 km/h en la M‐30 y accesos

- Medidas de Promoción del Transporte Público.

ESCENARIO 2:

2 días consecutivos con superación del nivel de preaviso ó 1 día con superación del nivel de aviso.

Actuaciones:

- Reducción de la velocidad a 70 km/h en la M‐30 y accesos

- Prohibición del estacionamiento de vehículos en las plazas y horario del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en el interior de la M‐30

- Medidas de Promoción del Transporte Público.

ESCENARIO 3:

2 días consecutivos con superación del nivel de aviso

Actuaciones:

- Reducción de la velocidad a 70 km/h en la M‐30 y accesos

- Prohibición del estacionamiento de vehículos en las plazas y horario del SER en el interior de la M‐30

- Restricción de la circulación en el interior de la almendra central (área interior de la M‐30) del 50% de todos los vehículos

- Medidas de Promoción del Transporte Público

- Se recomienda la no circulación de taxis libres, excepto Ecotaxis y Eurotaxis, en el interior de la almendra central (área interior de la M‐30), pudiendo estos vehículos estacionar en las plazas azules del SER, además de en sus paradas habituales, a la espera de viajeros.

ESCENARIO 4:

3 días consecutivos de nivel de aviso o 1 día de nivel de alerta

Actuaciones:

- Reducción de la velocidad a 70 km/h en la M‐30 y accesos

- Prohibición del estacionamiento de vehículos en las plazas y horario del SER en el interior de la M‐30.