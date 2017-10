Estée Lauder, la marca de cosmética que está detrás del lazo rosa 

El nombre de Estée Lauder lo tenemos totalmente asociado a la idea de belleza y cosméticos, ya que se trata de una de las firmas de este sector más poderosas del mundo -matriz de marcas mundialmente conocidas como Clinique, MAC u Origins, entre muchas otras-. Si bien lo que muy pocos conocen es que esta compañía está muy ligada al cáncer de mama y a su símbolo, el lazo rosa.

Porque fue precisamente una de las mujeres más poderosas de la casa de cosmética americana quien lo creó. Se trata de Evelyn Lauder, quien fuera vicepresidenta de la marca y esposa de Leonard Lauder, el presidente emérito de la firma hijo de los fundadores de ésta, Joseph y la propia Estée Lauder.



Evelyn contrajo matrimonio con el heredero de la marca y juntos la hicieron crecer con el resto de la familia Lauder. De hecho, Evelyn es la creadora de la marca Clinique, de su concepto y de sus primeros productos. Su buen hacer en la empresa familiar hizo que en 1989 fuese nombrada vicepresidenta senior y jefa de desarrollo mundial de nuevas fragancias, si bien en la misma fecha la vida le dio un duro revés: le diagnosticaron cáncer de mama en fase inicial.

Aunque consiguió vencer la enfermedad, su vida no volvió a ser la misma y a partir de ahí dedicó gran parte de su tiempo y recursos a luchar contra la enfermedad. De ahí que en 1992 crease junto a Alexandra Penney, editora de la revista de salud Self, el mítico lacito rosa como símbolo mundial de una enfermedad que ataca en su mayoría a las mujeres.

Estée Lauder, la marca contra el cáncer



Así, Evelyn consiguió crear la campaña BCA dentro de la compañía (Breast Cancer Awareness), que ha recaudado fondos y realizado iniciativas para contribuir con la investigación contra el cáncer de mama. Asimismo, también fundó The Breast Cancer Research Foundation (BCRF) para canalizar esas donaciones y ponerlas al servicio de la investigación.



Dentro de la marca, Evelyn potenció la creación de productos especiales cuya recaudación fuese destinada íntegramente a la lucha contra el cáncer, como el pintalabios rosa de Clinique Berry Kiss. Acciones que junto con otras iniciativas ha llevado a Estée Lauder a recaudar más de 300 millones de dólares por esta causa en 2008.



Si bien Evelyn Lauder, a pesar de toda su lucha, no pudo ganar la batalla al cáncer y falleció en 2010 a causa de un cáncer de ovarios. De ahí que la marca de su familia siga totalmente volcada en la lucha contra esta enfermedad.



Para este año, nueve marcas de la casa lanzarán ediciones limitadas para recaudar fondos, como la crema Advanced Night Repair, la Drink Up Intensive de Origins, el kit de brocha e iluminador Pink Peony Belize Illuminating Bronzing de Bobbi Brown o el colorete rosa Purpose Cheek Pop de Clinique.



Pero la casa de cosméticos no es la única que se ha unido a esta causa solidaria. Numerosas marcas también sacan productos especiales en estas fechas para poner su granito de arena en la investigación para frenar la enfermedad.



Por ejemplo, el cepillo para desenredar de Wet, el kit de bálsamos hidratantes de Kiehl’s, la brocha especial de Sigma o las ediciones Pink de la marca de utensilios para el pelo ghd. Un surtido muy rosa que tiene como objetivo que cada vez haya menos personas que sufran esta malvada enfermedad.