Los estudiantes por el clima piden "menos palabrería" y "acción urgente"

Decenas de colectivos de jóvenes españoles agrupados bajo el nombre de 'Juventud por el clima' han convocado este viernes 60 concentraciones y manifestaciones en 58 ciudades de todo el país para sumarse al movimiento 'Fridays for future'. Demandan una "acción política frente a la crisis climática", sumándose a la huelga mundial convocada este 15 de marzo en más de 1.600 urbes de 105 países y que en España se vive como una suerte de "15M climático".

Madrid, Barcelona o Valencia son algunas de las ciudades donde esta ola de cambio aprieta "con más fuerza", reconoce la activista Elena Montero, de la plataforma Juventud por El Clima, que sigue la estela del movimiento iniciado por la adolescente sueca Greta Thunberg que, desde agosto, hace huelga todos los viernes ante el Parlamento de Estocolmo para reclamar medidas políticas urgentes contra el calentamiento global.

En España, el movimiento estudiantil por el clima se ha propagado en las últimas semanas por diversas ciudades y universidades, organizando sentadas frente a sedes parlamentarias o gubernamentales. Este viernes ya son 60 las convocatorias de concentraciones o manifestaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, Zaragoza, Palma, A Coruña, Valladolid, Albacete, Santa Cruz de Tenerife, Granada o Badajoz.

Desde Juventud por El Clima han detectado un aumento "abrumador" del interés por este movimiento que en España eclosionaba en enero en Girona, con una sentada estudiantil ante las oficinas de la Generalitat en la ciudad. Ander Congil, estudiante de la Universidad de Girona, fue uno de los primeros estudiantes en manifestarse por el clima en España, siguiendo la estela del movimiento Fridays For Future. "Estamos hartos de los agradecimientos de los políticos, queremos acción urgente", ha expresado a Efe el estudiante de la Universidad de Girona Ander Congil, quien, tras su paso esta semana por Bruselas, ha tildado de "palabrería" la actitud de los políticos con los estudiantes por el clima.

Este alumno de Biología y Ciencias ambientales en la facultad catalana ha acudido al Parlamento Europeo junto a unos sesenta estudiantes de otros dieciocho países europeos, invitados a la Eurocámara por el grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, la Izquierda Unitaria Europea y los Socialdemócratas, con el objetivo de dialogar sobre los objetivos del movimiento 'Fridays For Future' (Viernes por el futuro). Sin embargo, la experiencia ha sido "frustrante", al "ver que el sector político pone tan poco" de su parte para abordar "medidas reales" contra el cambio climático y se "limita a darnos las gracias, cuando estamos en un momento crítico en el que "tan solo quedan diez años para evitar que sus efectos sean irreversibles".

Apartidistas y sin vínculos con organizaciones

Lucas Barrero, otro de los jóvenes que prendió la mecha de este movimiento ecologista en España desde la ciudad de Girona, remarca que 'Fridays for future' es un movimiento "apartidista" que no está vinculado a ninguna organización. "Eso queremos que lo tengan en cuenta los partidos para que no nos utilicen como arma electoral", apunta Barrero, aunque apela directamente a los dirigentes políticos para aplicar medidas contra el calentamiento global.

"Nos han convocado varios partidos, pero pensamos que ahora es momento de seguir creciendo, al menos hasta el día 15. A partir de entonces estamos abiertos a reunirnos con cualquier partido que quiera reunirse con nosotros", explica el activista.

Las reivindicaciones de estos jóvenes no admiten demora. "Reclamamos que se tomen medidas urgentes, efectivas y justas para la sociedad contra el cambio climático. Salimos a la calle para reivindicar nuestro futuro. La mayoría de los políticos actuales no estarán vivos dentro de 50 años, pero nosotros sí, y no podemos depender de sus intereses y compromisos", proclama Lucas Barrero.