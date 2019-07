Eva, la víctima 35 de violencia de género: todos sus vecinos escuchaban las peleas

Ella, doctora en un centro de salud. Su pareja, abogado. Tenían dos hijos de 12 y 15 años en común y hacía ocho años que vivían en ese piso de Terrasa en la calle Gran Vapor de la localidad de Barcelona donde agentes de la policía encontraron el cuerpo de Eva después de que su marido la acuchillara hasta romper el cuchillo y cogiera unas tijeras para degollarla, según relata una testigo en Telecinco. Ese fue el escenario que hallaron los agentes después de que el marido recorriera los 300 metros que le separaban de la comisaria para entregarse.

"He matado a mi mujer", decía al mismo tiempo que entregaba las llaves de su vivienda a un agente. Quería poner una denuncia por ello. Los vecinos han aparecido en varias cadenas de televisión asegurando que, de vez en cuando, se escuchaban gritos en el piso. Sospechaban que pasaba algo. No había denuncias. Ahora Eva se ha convertido en la víctima número 35 de la violencia de género en lo que llevamos de año, once más que en el mismo periodo de 2018. El dato es, aún si cabe, más trágico: en la tercera víctima en menos de una semana tras la mujer asesinada el pasado domingo en Vilalba (Lugo) y otra el lunes en Calpe (Alicante).

Esta última, de nacionalidad belga, vivía en un infierno "rodeada de un terror absoluto", según han declarado sus amigos. Su hija fue la que la encontró ya sin vida con una herida de arma blanca en el tórax. Junto a ella su pareja, que intentó suicidarse. Todo empezó tras una fuerte discusión durante la celebración del Día de Bélgica en una fiesta. No había denuncias previas. La mujer que perdía la vida en Vilalba hace ahora cinco días -supuestamente a manos de su pareja- estaba en trámites de divorcio y ya residía sola. Sobre el presunto agresor sí pesaba una orden de alejamiento.

En esta semana trágica el número de asesinadas por violencia de género desde el año 2003 asciende a 1.010, de acuerdo a los datos oficiales de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. La mujer de 47 años asesinada presuntamente por su cónyuge en Terrassa tenía un hijo y una hija menores de edad, por lo que el número de huérfanos a causa de la violencia ejercida contra sus madres aumenta a 26 en lo que va de año, y a 256 desde el año 2013.

La víctima mortal de Terrassa no había denunciado a su agresor, al igual que la de Calpe y la mayoría de las asesinadas durante 2019. De acuerdo a los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, de las 35 asesinadas únicamente siete habían acudido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para denunciar su situación de maltrato, frente a 28 (el 80%) que no había denunciado a su presunto agresor.

Se habían solicitado medidas de protección en favor de la víctima en cuatro de los siete casos denunciados, y se adoptaron en tres de ellos. De esos tres, en dos de ellos las medidas estaban vigentes en el momento del crimen. De las 35 víctimas mortales, 28 tenían una relación de pareja con el acusado, y siete mantenían una relación de expareja o estaban en fase de ruptura, como la víctima de Vilalba. En total, 25 de ellas convivían con su presunto agresor.

La mayoría de las víctimas de los asesinatos por violencia de género (45,7%) tenían entre 41 y 50 años, tramo de edad también mayoritario entre los presuntos agresores (48,6%). El 60% de las mujeres asesinadas eran españolas, mientras que 14 de ellas (40%) procedían de otro país.

Respecto a los presuntos agresores, el 60% son españoles y el 40% extranjeros. De los 35 presuntos maltratadores, once se suicidaron tras cometer el crimen y tres lo intentaron sin éxito.

En la estadística, la Delegación del Gobierno mantiene 'en investigación' el crimen en Ayamonte (Huelva), donde una pareja fue localizada el pasado mes de junio sin vida y con signos de violencia, por lo que la mujer no se suma al registro de asesinadas por el momento. La mayoría de los crímenes tuvieron lugar en Andalucía (8), seguido de Canarias (6); la Comunidad Valenciana (6); Cataluña (4); y la Comunidad de Madrid (4).

“Tenemos que luchar todos juntos y con todo lo que esté a nuestro alcance para tener una sociedad libre de violencia machista”, se escuchaba en las calles de Terrassa donde los vecinos se han unido para gritar de nuevo 'Ni una menos'.