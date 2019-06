Un día entre los monjes del Valle de los Caídos: "Moncloa quiere sacar a este"

El 10 de junio el Gobierno estaba dispuesto a exhumar los restos de Francisco Franco enterrados en la Basílica de El Valle de los Caídos. Seis antes el Tribunal Supremo lo ha paralizado. La noticia era esperada por los monjes benedictinos del recinto. "Moncloa quiere sacar a este de aquí", dice uno de ellos señalando la polémica tumba. Lo que no sabía todavía es que por ahora se queda. Tampoco lo sabía el Padre Abad Santiago Cantera mientras oficiaba la misa de once. Camuflada en medio de palabras para conmemorar la dedicación de la Basílica, el alto padre ha querido dejar claro la postura de una de las partes que piden frenar el traslado: "En la basílica se ora por la paz en España y por las almas de todos los caídos sepultados en el Valle, tanto del bando nacional como del bando republicano, sin distinción".

Mira también El Tribunal Supremo le para los pies a Sánchez y frena la exhumación de Franco

La nueva decisión sobre el traslado de los restos del dictador también era esperada entre los trabajadores de Patrimonio. Un grupo de guardias civiles agolpado a las puertas a primera hora invitaba a pensar que "le pueden sacar ya de la tumba"; pero no. Fue una visita más. El pulso entre los partidarios y los detractores sigue en tablas en los telediarios... y entre los visitantes. En la Basílica no hay ni rastro de los trabajos de acondicionamiento para trasladar los restos. El aluvión de recursos siguen frenando la decisión que algunos de los visitantes en el día que se produce un nuevo parón aplaude "porque no se debería dar actualidad a lo que sucedió hace ya tiempo". Se trata de un hombre español que llega a la Basílica junto a un grupo de colombianos que se preguntan para qué hacer obras en un entorno tan bonito.

Aunque la Iglesia no ha mostrado su oposición al traslado, el prior de la basílica de Cuelgamuros, el Padre Santiago, representa a una de las partes que quieren que el Valle se quede como está. Imposible retratar el rostro de los que se enteraron del nuevo frenazo a la exhumación porque en la basílica no permiten fotos, pero sí se puede contar la foto del día en el que la afluencia al monumento no ha sido ni mayor ni menor que cualquier otro. Eso sí, la polémica incrementan las arcas de Patrimonio ya que el año pasado subieron las visitas un 33,9%. Y aunque son pocos los que quieren pensar que se debe a la polémica generada en torno a la exhumación lo cierto es que la asistencia se multiplicó en la segunda parte del año, tras el anuncio del Gobierno.

Una de las partes más aplaudidas del sermón de la misa del padre es la que hace referencia a "que los muertos descansen en paz y quiera Dios que los vivos podamos también vivir en paz", algo que parece difícil después de escuchar a una familia que llega con sus dos hijas para que "vean el monumento, porque por lo que hay dentro no venimos", refiriéndose a Franco. "No entiendo como sigue aquí", dice la madre.

Pero lo cierto es que es por lo primero que preguntan los turistas extranjeros, que cuando cogen iniciativa delante de la que se arremolinan es de la de José Antoino Primo de Rivera (situada delante del altar). Precisamente este nombre y el de Franco les sonarán y mucho a los aspirantes a ganarse una plaza en las universidades de la Comunidad Valenciana y Madrid. Sus dictaduras junto a la Restauración Borbónica han sido los temas que han centrado el arranque de la EBAU.

La historia por ahora sigue contando que los restos de ambos están custodiados por los benedictinos del Valle de los Caídos. "Quien no quiera mirar la tumba que no lo haga", dice un matrimonio de catalanes que hacen su parada cultural "más allá de la política que lo está envolviendo todo". La mayoría de los visitantes del Valle en un día como el de ayer es solo porque "se trata de un monumento". Y mientras el pulso sigue, los benedictinos, alejados de toda la polémica en su Abadía, siguen rogando al Señor que "los caídos descansen eternamente y fomenten la paz entre todos los españoles".