Expertos en extranjería ven algunas de las medidas de Cs "inconstitucionales"

Abogados expertos en Extranjería han tachado de "absurda" y de "barbaridad" la última propuesta de Ciudadanos para agilizar la expulsión de España de los inmigrantes en situación irregular que sean delincuentes reincidentes y que cometan delitos que conlleven más de un año de cárcel.

En este sentido, defienden que esta medida supone "una criminalización indiscriminada" hacia los extranjeros, ya que se vincula directamente a este colectivo con los hechos violentos que últimamente se están produciendo en Barcelona.

"De Vox no nos sorprendería, pero de Ciudadanos, que se dice un partido liberal, sí", declara a Europa Press el vicepresidente y portavoz de la Asociación Española de Abogados Extranjeristas, Francisco Solans. "Lo que no podemos hacer es suplir la incapacidad de la actuación pública con mano dura y con esta criminalización del colectivo", destaca.

Ciudadanos presentó ayer una Proposición de Ley para cambiar el artículo 89 del Código Penal y establecer que, "en todo caso", se proceda a la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio español, "que deberá ser ejecutada tan pronto fuere posible".

Mira también Vox estudiaría presentarse en coalición con el PP y Cs de manera "puntual"

En este sentido, Solans explica que el Código Penal ya establece como causa de expulsión que el extranjero haya sido condenado por cometer un delito doloso que esté penado con más de un año de prisión, si bien los jueces no están obligados a aplicarlo.

"No es derecho, es totalitaismo"

Pero, tal y como subraya Solans, Ciudadanos quiere "obligar a los jueces" a que ejecutar esa expulsión "sí o sí" y, además, que se haga sin necesidad de la tramitación del debido expediente de expulsión. Todo esto, a su juicio, es "inconstitucional". "No es derecho, es totalitarismo", sostiene.

El abogado reivindica que "no se puede imponer a los jueces una forma de actuar por encima de las posibles circunstancias" del extranjero, como su arraigo familiar en España. "Es necesario valorar cada situación para mantener el principio de proporcionalidad -reclama- Un juez puede no imponer la expulsión cuando las circunstancias no lo aconsejen en base al principio de proporcionalidad".

"Una persona puede ser un ladrón reincidente, pero imaginemos que es padre de varios niños menores españoles, por ejemplo. Sustituir su condena a prisión por una expulsión no deja de ser una desproporción clarísima", incide Solans. Además, el abogado recuerda que este artículo ha sufrido en los últimos varias reformas; una de ellas fue en la línea que propone Ciudadanos, y "tuvo que volver a ser reformada porque el Tribunal Supremo "puso coto" al considerar "inconstitucional" la aplicación automática de la medida.

La reforma de la Ley de Extranjería es "absurda"

En este mismo sentido, Ciudadanos quiere también reformar la Ley de Extranjería para que sean "expulsados automáticamente del territorio español aquellos residentes en situación irregular que cometan delitos con una pena superior a un año de prisión con la circunstancia agravante de reincidencia".

Mira también Javier Nart deja Cs pero permanece en el grupo 'naranja' del Parlamento europeo

Para Solans, esta propuesta es "claramente absurda". Tal y como insiste, la ley de Extranjería ya establece como causa de expulsión que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad "superior a un año", siempre previa tramitación del correspondiente expediente.

"La reforma que propone Cs tiene una barbaridad que es querer ejecutar la expulsión sin la tramitación del expediente, lo cual sería radicalmente inconstitucional. Siempre requiere un expediente, si no se vulnera el artículo 24 de la Constitución y el derecho de defensa porque se genera indefensión", argumenta en declaraciones a Europa Press.

"Suprimir el procedimiento administrativo no tiene ni pies ni cabeza, están haciendo el ridículo con esta propuesta. Es una barbaridad que cualquier alumno de primero de derecho saber", agrega.

La otra "barbaridad" de proponer esta modificación del artículo 57 de la Ley de Extranjería es, a juicio Solans, que "se enmenda la plana" a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El alto tribunal estableció doctrina el año pasado a través de una sentencia en la que apuntaba que solo es posible expulsar a los extranjeros condenados por delitos cuya pena mínima supere un año de prisión, y no cabía cualquier delito.

"Y, encima, Ciudadanos quiere incluir en este capitulo la acumulación de delitos leves. El despropósito es más que evidente", subraya Solans, en referencia a que la propuesta de Ciudadanos, más concretamente, es que los requisitos para la aplicación de la agravante por reincidencia también operen para los casos de multirreincidencia en los delitos leves de hurto.

Desde la Asociación Española de Abogados Extranjeristas lamentan que se "criminalice" así al colectivo extranjero e inmigrante, ya que Ciudadanos ha presentado esta propuesta para "combatir más eficazmente el aumento de criminalidad" en las ciudades, tras los hechos recientes de Cataluña. "No es juego limpio aprovechar un problema de una ciudad para echar culpa a los de siempre y criminalizarlos", apostilla.

De hecho, tras presentar la iniciativa, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Justicia, no ofreció datos tras ser preguntado si el partido ha detectado que este tipo de delincuencia se produce más entre personas en situación administrativa irregular que delincan de manera reincidente. Según apuntó en declaraciones a los periodistas, el objetivo de la propuesta que "aquellos que han hecho del hurto su profesión" tengan "miedo" a seguir delinquiendo.