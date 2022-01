Exteriores recopiló información sobre Ghali ocho días después de que llegará.

El Ministerio de Exteriores recopiló información sobre el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ocho días después de que aterrizara en la Base Aérea de Zaragoza en un avión medicalizado, sin pasar por controles de frontera ni de documentación, para ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño y ser atendido por Covid. Así consta en un oficio de 12 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, que el Departamento dirigido por José Manuel Albares ha facilitado al Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, donde se investiga la entrada en España del político saharaui. Hasta ahora figuran como imputados la exministra Arancha González Laya y el que fuera su jefe de gabinete, Camilo Villarino.

En el oficio de un folio, el director general para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo ha precisado que "no existe una nota y un dossier" sobre Ghali, "sino que lo referido es un único archivo" en formato Word que "obra en los equipos informáticos" y fue "creado en fecha 26 de abril de 2021"; es decir, ocho días después de la llegada del líder del Polisario. El documento que se adjunta es de un folio y carece de firma alguna. Se trata de un recopilatorio cronológico -de 2007 a 2021- del procedimiento sobre Ghali en la Audiencia Nacional a raíz de una querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH).

En el texto consta que en febrero de 2021 se pidió a la policía hacer "gestiones para la localización e identificación" del líder del Polisario. Figura, también que en abril -y "ante las informaciones sobre la presencia del querellado en España- ASADEH solicitó a la Audiencia Nacional que le tomara declaración a Ghali y dictara orden de detención. "Algunos de los querellados han sido identificados y se encuentran en España y podría ser citados a declarar en la AN el 30/4", recoge el escrito de Exteriores. "No consta orden de detención nacional o internacional", añade.

No se hicieron "averiguaciones" previas

El Ministerio ha facilitado el documento después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, se lo reclamara al exjefe de gabinete de Exteriores. La Abogacía del Estado, en un escrito de 14 de diciembre al que tuvo acceso Europa Press, explicó que Camilo Villarino -tras su cese como director del gabinete de Exteriores el pasado 12 de julio- "no conservó consigo la nota que le elaboraron". Y pidió al juez que solicitara dicho documento a la Dirección General para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo.

Durante el interrogatorio celebrado el pasado octubre, la exministra González Laya indicó al juez que las autoridades españolas no hicieron "averiguaciones" sobre Ghali previas a su llegada a Zaragoza. La que fuera titular de Exteriores aseguró en su declaración, a la que tuvo acceso Europa Press, que "habiéndose anunciado -por parte de Argelia- quién iba a venir y con el código de Schengen en la mano" desde su Ministerio entendieron que la "entrada podía tener lugar como tuvo lugar, es decir, sin que se controlase el documento de acceso". "¿Hicimos nosotros averiguaciones sobre si esta persona tenía algún tipo de limitación para la entrada en el territorio Schegen? No, señoría, no lo hicimos", señaló.