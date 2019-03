El Gobierno gasta un millón en cursillos para el personal de los Falcon de Sánchez

El personal de la Fuerza Aérea Española que trabaja para que los desplazamientos por el aire del presidente del Gobierno, sus ministros y los miembros de la Casa Real se realicen en perfectas condiciones recibirá una serie de cursillos específicos de formación a lo largo de este año. Son los militares encuadrados en el Grupo 45 del Ejército del Aire, unos funcionarios que deben actualizar sus conocimientos y actividades rutinarias. En total, el Ejecutivo invertirá más de un millón de euros este 2019 en este proyecto para mantener operativos durante las 24 horas del día a los responsables del traslado de autoridades.

Es el Ministerio de Defensa el encargado de formar a estos profesionales. Son los pilotos que llevan a Pedro Sánchez a sus actos por España en el Falcon 900, los que desplazan a la Familia Real a Latinoamérica en el Airbus A310 o los encargados del helicóptero SuperPuma al que se sube el presidente del Gobierno para acudir desde La Moncloa a la base aérea de Torrejón. La formación específica se dividirá en seis contratos diferentes.

El más importante, por un valor estimado de 533.057,85 euros, ya ha sido licitado y adjudicado. Se trata de un curso en simulador Airbus A310-304. En él los responsables del Grupo 45 recibirán una actualización de sus conocimientos sobre las aeronaves que utilizan las autoridades para grandes desplazamientos. La empresa ganadora del concurso ha sido Cinetic Plus, una 'autoescuela' de pilotos que dispone de las instalaciones necesarias para garantizar su formación.

Airbus A310 a disposición del Gobierno. / Ejército del Aire

Pero no es el único contrato. Los pilotos del Falcon 900 también van a recibir unos "ciclos de formación en simulador". Estas aeronaves, de un tamaño menor al de los Airbus y, por tanto, de un pilotaje más sencillo, son las que utiliza Sánchez, la vicepresidenta o algún ministro para sus desplazamientos por la Península. Se trata de un contrato de 155.000 euros contemplado en el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa y que se ejecutará a lo largo del segundo semestre de este año.

Pedro Sánchez a bordo del avión presidencial. / EFE

Los mecánicos y los tripulantes de cabina de estos aviones de autoridades también recibirán la correspondiente formación. Así, Defensa ha previsto dos contratos por valor de 80.000 y 6.000 euros, respectivamente, dirigidos a unas clases teóricas y prácticas de los responsables de la parte mecánica de los aparatos y de los encargados de servir el cátering a bordo o facilitar el acceso de los viajeros VIP.

Los pilotos de los helicópteros destinados al Gobierno y a la Casa Real también tendrán que pasar por un cursillo de formación. El Ministerio que dirige Margarita Robles ha previsto un contrato para impartir otros "ciclos de formación en simulador" a los encargados de manejar el SuperPuma en el que viajan las mismas autoridades. Estas clases se celebrarán también en el segundo semestre de 2019 repartidas en dos contratos por valor de 272.000 euros.

Super Puma destinado a autoridades. / Ejército del Aire

La obligación de Defensa es mantener operativos durante las 24 horas del día y los 365 días del año todas estas aeronaves. Aunque Gobierno y Casa Real no deseen usarlas deben encontrarse en condiciones óptimas. De hecho, cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa decidió que no iba a volar más en helicóptero. Sus pilotos no aterrizaron en la residencia presidencial durante seis años y medio (salvo en contadas ocasiones que el aparato fue utilizado por Soraya Sáenz de Santamaría). Sin embargo, los responsables del Ala 48 siguieron entrenando y formándose.

Sánchez sigue usando en la precampaña electoral los Falcon 900. Sin embargo, el PSOE ha tomado la decisión de alquilar aviones particulares para el presidente, tal y como ha desvelado La Información, en algunas ocasiones. Son aviones que utiliza para desplazamientos de partido. Los hace en modelos más pequeños, como el Cessna 560 que arrenda al empresario Martín Varsavsky, fundador de Jazztel. Su precio ronda los 2.500 euros la hora.