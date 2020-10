Fallece Joan Mesquida a los 57 años

El vicesecretario segundo de Ciudadanos Joan Mesquida, que fue director general de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, ha fallecido este lunes en Palma de Mallorca a los 57 años de edad a consecuencia de un cáncer. Mesquida, que hasta hace unas semanas ejercía como coordinador y portavoz del Comité Autonómico del partido naranja en Baleares, fue también secretario de Estado de Turismo con el PSOE y consejero de Hacienda y Presupuestos de las Islas Baleares, así como director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa.

Nacido en Felanitx en 1962, Mesquida anunció el pasado 15 de marzo que padecía esta enfermedad cuando acababa de ser nombrado miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos a nivel nacional. El político mallorquín ejerció de director general de la Guardia Civil durante 16 meses en 2006 y fue la primera persona en dirigir el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil desde la reestructuración sufrida en el Ministerio del Interior en septiembre de 2006, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba unificó la dirección de ambos cuerpos.

Mesquida fue nombrado secretario de Estado de Turismo en 2008 en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y previamente fue director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa entre mayo de 2004 y abril de 2006. También fue conseller de Hacienda y Presupuestos del Govern durante el primer Pacte de Progrés, liderado por Francesc Antich, entre 1999 y 2003. Se presentó a las primarias del PSIB en 2014, pero no consiguió los avales mínimos y Francina Armengol, actual presidenta del Govern, acabó ganando.

No obstante, abandonó la militancia del PSOE en marzo de 2018 tras 32 años, crítico con el partido, aunque desde 2011 no ostentaba ningún cargo dentro del partido. Se incorporó a Ciudadanos como uno de los fichajes estrella anunciados por Albert Rivera de cara a las elecciones generales de abril de 2019 y obtuvo un acta de diputado en el Congreso. No obstante, en la repetición en los comicios de noviembre lo perdió.

Antes de estar en la Ejecutiva de Arrimadas, estuvo en la de Rivera y después formó parte de la Gestora que se formó tras el hundimiento electoral de noviembre. Desde el 13 de enero era portavoz del Comité autonómico de la formación naranja en Baleares hasta que, tras anunciar que padecía cáncer, el partido lo sustituyó en el cargo por la actual portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlament balear, Patricia Guasp. Tras este nombramiento, Mesquida siguió formando parte del Comité Autonómico de Cs Baleares. Una vez fuera del cargo de portavoz del Comité Autonómico de Cs, fue nombrado secretario de Comunicación dentro de la Junta Directiva.

El político mallorquín anunció en redes sociales, el pasado 15 de marzo, en pleno estado de alarma decretado por el Gobierno para la gestión sanitaria del coronavirus, que padecía un cáncer y estaba siendo tratado en el Hospital Universitario de Son Espases.

Muy activo en Twitter, donde comentaba con frecuencia la actualidad política, el 14 de septiembre escribió un mensaje en respuesta a una mujer que decía que se cumplían 14 años desde que recibió un trasplante de médula. "Feliz 14 cumpleaños!!!! Yo estoy a la espera de un transplante,gestionando una situacion complicada pero con plena confianza en los médicos y con la fortaleza de ánimo que me aporta mi mujer, toda mi familia y muchísimos amigos", señaló entonces.