El fallo del Supremo para regular gases en EEUU es "otro paso atrás" para Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró este jueves que el fallo del Tribunal Supremo que limita el poder del Gobierno para regular la emisión de gases es "otra devastadora decisión" de esta institución que supone otro "paso atrás" para el país. Biden lamentó así el fallo conocido hoy por el que el Supremo limita la autoridad de la gubernamental Agencia de Protección Ambiental (EPA) para regular las emisiones de gases contaminantes emitidos por las centrales eléctricas, según un comunicado.

Tras señalar que el fallo pone en riesgo la habilidad del país de mantener un aire limpio y luchar contra el cambio climático, Biden advirtió de que no piensa ceder en el uso de su autoridad legal para proteger la salud pública y afrontar la crisis climática. También anunció que ha ordenado a su equipo legal a trabajar con el Departamento de Justicia para revisar el fallo con cuidado y encontrar maneras de, bajo la legislación federal, seguir protegiendo a los ciudadanos ante la polución y el cambio climático.

"No podemos y no ignoraremos el daño que puede hacer a la salud la crisis climática", dijo Biden, quien también prometió trabajar con los estados y las ciudades para aprobar regulaciones que protejan a los ciudadanos, así como presionar al Congreso para pedir que actúe al respecto.

El viernes pasado, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tumbó el derecho al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo, al anular por un estrecho margen de 5 contra 4 votos la sentencia Roe contra Wade que reconocía el aborto como un derecho a nivel federal, por lo que ahora cada estado podrá legislar al respecto. Hasta once estados prohíben ya o limitan drásticamente el aborto y once estados más tienen leyes que aún no están en vigor que hacen lo mismo.