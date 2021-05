La familia Franco demandará al Estado tras prohibirles la entrada en el Pazo.

La empresa de mudanzas contratada por la familia Franco no ha podido entrar hoy en el Pazo de Meirás para iniciar el traslado de los bienes, ya que un vigilante de seguridad de una empresa privada se lo ha impedido, por lo que el abogado de los Franco anuncia que demandarán al Estado en los juzgados.

El letrado Luis Felipe Utrera-Molina ha explicado a Efe que esta empresa de mudanzas ha llegado este jueves a las dos de la tarde al recinto de Meirás, a donde preveía acceder para calcular la logística de transporte que debe tener en cuenta para trasladar definitivamente el mobiliario, tal y como determinó la Audiencia Provincial de A Coruña.

"El Estado le ha denegado el acceso a la empresa de mudanzas designada por mis clientes para entrar en el Pazo de Meirás", ha indicado Utrera-Molina, después de que el vigilante de seguridad recibiera de sus superiores la instrucción de denegar a esta empresa de mudanzas la entrada al inmueble.

Como consecuencia, el abogado madrileño ha confirmado a Efe que denunciará "al Estado" en el juzgado esta circunstancia, porque "la Administración está obligada, igual que cualquier particular, a cumplir las resoluciones judiciales", ha recordado.

Según Utrera-Molina, la diligencia de ordenación de la Audiencia Provincial de A Coruña del pasado mes de abril requiere al Estado a que facilite el acceso a los profesionales designados por los Franco "y es lo que vamos a hacer".

"Como no nos lo han permitido, vamos a denunciarlo al juzgado", ha insistido el letrado, a la vez que ha confirmado que "solo tenemos un mes para hacer la mudanza, y el tiempo ha empezado a contar el día 29 de abril".

No obstante, la Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso de reposición en el que impugna el plazo de un mes para retirar los bienes muebles del Pazo de Meirás, y además pide que se garantice el contenido del inventario de los bienes que se encuentren en el interior antes de su retirada. Han presentado recurso también la Xunta, la Diputación y el Ayuntamiento de A Coruña, así como el de Sada, donde se ubica el Pazo.

Sobre el tiempo que precisa la empresa para completar el proceso de traslado, el portavoz jurídico de la familia ha explicado que no es posible precisarlo de momento porque "allí hay muchas cosas y lo primero que tiene que hacer la empresa de mudanza es calcular cuántos camiones necesitan para realizar todo el trabajo, porque este proceso no consiste en llegar allí, meterlo en un coche y decir que me lo llevo", ha dicho.

También ha detallado que el traslado incluirá las estatuas del Mestre Mateo y los libros de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, pero ha señalado que sobre estos bienes deben esperar una autorización de la Xunta de Galicia, cumpliendo con la ley de patrimonio de la administración autonómica gallega. En todo caso ha señalado, tajante, que aunque tengan la consideración de bienes BIC "son propiedad de mis clientes".

El abogado de la familia Franco ha explicado que no puede adelantar cuándo saldrán estos bienes en concreto del Pazo porque lo primero que harán será "designar el nuevo destino, porque es algo que hay que comunicar a la Xunta, y por ahora no sé si los van a llevar a Madrid o a otro sitio".

En cualquier caso, los bienes protegidos no irán junto al resto del lote de bienes que serán transportados por los camiones de mudanza que ha contratado la familia, ya que aunque "la idea es que nos vamos a llevar las estatuas, hay que contratar un transporte especial, no una empresa de mudanza, con un seguro especial, y eso lleva más tiempo"