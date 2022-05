Feijóo acepta la invitación de Marruecos y visitará Rabat tras el giro en el Sáhara. 

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará a Marruecos este otoño tras aceptar la invitación que le ha trasladado en persona el primer ministro de Marruecos, Aziz Ajanuch, durante el encuentro que ambos han mantenido en Rotterdam, en el marco del Congreso del Partido Popular Europeo (PPE). Durante la reunión, que se cerró este mismo lunes, Feijóo le ha expuesto su intención de mantener con Marruecos una relación de "vecindad y lealtad", así como su deseo de llevar a cabo una política exterior "fiable", en la que cualquier acuerdo se lleve a cabo con "transparencia" y "busque el consenso parlamentario", según han informado fuentes de su equipo.

"Vamos a llevar a cabo una política exterior seria y rigurosa, con acuerdos transparentes y duraderos", ha asegurado el propio Feijóo en Twitter al término de esa reunión con Ajanuch, con quien ha abierto su agenda de bilaterales en Rotterdam, dado que su partido, la Agrupación Nacional de los Independientes (RNI), es miembro asociado del Partido Popular Europeo. Fuentes cercanas a Feijóo han señalado que durante esa entrevista el primer ministro de Marruecos le ha pedido hasta en tres ocasiones que viaje a su país, una invitación que el líder del PP ha aceptado y que está dispuesto a llevar a cabo este mismo otoño con el objetivo de "estrechar lazos de vecindad entre ambos países con lealtad y sinceridad".

En su primer viaje internacional desde que fue elegido líder del PP en abril, Feijóo ha aprovechado este cónclave para celebrar más de una docena de reuniones con líderes europeos -como la presidenta de la Comisión Europea, Urusula von der Leyen- y mandatarios como el primer ministro marroquí, que asiste como invitado a este cónclave en la ciudad holandesa. Este encuentro entre Feijóo y Ajanuch se produce dos meses después del cambio de posición en el Sáhara occidental del Gobierno de Pedro Sánchez que ha aplaudido el país alauí. De hecho, el pasado mes de marzo el primer ministro marroquí saludó el respaldo de España al plan de autonomía para el Sáhara Occidental y alabó la "perspicaz gestión" diplomática del rey Mohamed VI.

En declaraciones a los medios antes de esa reunión, Feijóo ya había avanzado que trasladaría al primer ministro de Marruecos en esta "importante bilateral" su voluntad de mantener una "política fiable" y "reconstruir una política exterior basada en la confianza". Según Feijóo, la intención del PP es "estrechar" compromisos y lazos de vecindad, reciprocidad, honestidad y lealtad entre Marruecos y España". En ese sentido ha apostado por una "política fiable" con Marruecos". "Lo primero, no le vamos a engañar. Lo segundo, no vamos a ser desleales nunca con ese país. Y tercero, que vamos a intentar reconstruir una política exterior basada en la confianza y en el consenso parlamentario en España", ha apostillado.

Al ser preguntado expresamente cuál es la postura del PP sobre el Sáhara Occidental, el presidente del PP ha señalado que no puede tener "una postura mientras no conozca exactamente qué es lo que ha pactado su país". Después de la misiva de Sánchez al Mohamed VI incluyendo el cambio de posición, Feijóo ha subrayado que "el problema del Sáhara no se puede solucionar con una carta clandestina" sino con "luz, taquígrafos, transparencia y acuerdos internacionales" que es, a su juicio, "lo contrario a lo que ha hecho el Gobierno" de Pedro Sánchez.

"En el ámbito de las resoluciones de la ONU podemos pactar muchas cosas. Fuera de las resoluciones de la ONU, los pactos no van a producir efectos internacionales y lo importantes es que Marruecos se sienta cómodo en las relaciones con España", ha manifestado el presidente de los 'populares'. Feijóo ha señalado que el primer ministro marroquí es "buen amigo de España que tiene mucho interés en conocer la postura" del PP. Fuentes del partido han señalado además que la embajadora de Marruecos en España también ha mostrado interés en reunirse con el líder del PP y ambos han acordado verse tras las elecciones andaluzas del 19 de junio.

Preguntado después si la autonomía del Sáhara es la solución más realista viendo que el conflicto se ha enquistado, Feijóo ha reiterado que no conocen "exactamente lo que defiende Sánchez porque no lo ha explicado" y solo saben que mandó una carta "unilateral" al monarca alauí. "Tenemos que volver a la seriedad en la política exterior, que no es una ocurrencia", ha enfatizado, para subrayar que hay "contradicción" entre lo que se escribe en la carta y lo que se dice después públicamente. A su entender, este asunto requiere "transparencia" y no se puede solucionar con una "carta clandestina" porque "la clandestinidad provoca más tensiones y más incertidumbre".