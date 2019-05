Feijóo: "No lo hemos hecho bien; ha habido giros que no han sido adecuados"

"Ha habido errores de estrategia y de posicionamiento político" en la campaña de las elecciones generales. Así lo cree el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ha reconocido este jueves que se han hecho las cosas mal, que se han equivocado y que sus "giros no han sido los adecuados".

Núñez Feijóo ha asegurado, tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, que ha hablado con Pablo Casado y ha afirmado que el partido está "orientado, sabiendo lo que ha ocurrido", sobre todo con esos 2,5 millones de votantes a Vox que en otros momentos lo habían hecho por el PP.

"No hemos sabido explicar que votar a Vox era la garantía de éxito para un gobierno de socialistas con el populismo. No hemos sido claros, didácticos, hemos tenido discursos contradictorios. Era la primera vez que nos enfrentábamos a este supuesto (división de voto) y no lo hemos hecho bien", ha indicado el presidente gallego.

En su opinión, si su partido es capaz de captar esta "masa electoral" en las elecciones municipales, autonómicas y europeas de este mes "la remontada" y "el vuelco" serían posibles.

"Estoy convencido de que la mayoría de votantes de Vox se dará cuenta, en las municipales y autonómicas, de que es mucho más fácil convivir con los votantes del PP que con los votantes de Falange", ha concluido.

También ha asegurado que "el éxito incuestionable de Pedro Sánchez es haber igualado el peor resultado de Rajoy. Porque parece que obtuvieron 180... Y no, no, son 123 diputados".

Por lo tanto, ha continuado, "achacar la responsabilidad a un equipo (el de Mariano Rajoy en 2015) que obtuvo el doble de escaños que el equipo actual es un poco desproporcionado", ha dicho sobre las críticas de dirigentes de su partido al expresidente.

Núñez Feijóo ha defendido que el PP es un "partido mayoritario, de gobierno" y por lo tanto debe "ser capaz de reunir votos del centro, de la derecha, de los conservadores, de los liberales y de los reformistas", ya que cuando ha acertado dirigiéndose a las mayorías ha ganado y gobernado.

Preguntado por el resultado de Ciudadanos, Núñez Feijóo ha considerado que el PP no ha hecho "hincapié" en decir que es "un partido amplio de centroderecha".

"Si decimos que somos solo de derecha perdemos el cetro, así que nuestra estrategia no ha sido la más correcta (...) Ha habido un error de estrategia y de posicionamiento político (...) Somos de centroderecha. Perdimos votos por el centro y por la derecha más extrema... Eso significa que adelgazamos nuestro campo electoral y no acertamos", ha dicho.

Para el presidente gallego, en cualquier caso, el gran aliado de la victoria socialista ha sido Vox, ya que la división de voto en el espacio de centro derecha "era la estrategia del PSOE, sabían lo que hacían", ha insistido.

Ha puesto como ejemplo Galicia, donde Vox ha obtenido 85.000 votos que no le han reportado ningún diputado y que, sin embargo, han hecho posible que el PSOE ganase por primera vez unas elecciones en Galicia y que el PP perdiese cuatro senadores y tres diputados.