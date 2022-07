Feijóo apunta a que Moncloa negoció con ERC los PGE en la mesa de diálogo.

El escenario económico es complejo en España y el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, es consciente. Por ello, durante el balance del curso político del partido, el político gallego comenzó su discurso con fuerza y apuntando a la dificultad de lo que viene: "Sé que queréis descansar con estas temperaturas altas y a las puertas del verano, pero la situación de nuestro país no nos permiten ese retiro. Muchos españoles no podrán irse de vacaciones y otros las van a recortar por la subida de los precios. Nosotros haremos lo mismo". Un discurso en el que criticó "un gobierno dividido dependiente y, ademas, excesivo" incapaz de hacerle frente a la realidad económica que tiene.

"Los verdaderos líderes de este desgobierno son ERC y Bildu. Ayer se convocó una mesa de diálogo justo cuando se empiezan a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En estos meses próximos seguiremos viendo varias cesiones de Sánchez a los independentistas, también se seguirá impidiendo el equilibrio entre el castellano y el catalán, así como en las cuentas generales para el año 2023", apuntó el gallego.

Feijóo quiso dejar claro una serie de mensajes. El primero es que su partido es "la alternativa". "No podemos obviar que este ha sido un curso muy complejo para el PP, hemos vivido una crisis interna, pero hemos salido fortalecidos en tiempo récord. Los ciudadanos vuelven a fiarse de nosotros. Hoy somos más valorados que el PSOE y somos el partido en el que más confían los españoles. En un momento de pérdida de credibilidad de la política es emocionante constatar que los españoles cada vez más apuestan por nosotros".

Aunque el líder gallego, en un principio, enmendó al Ejecutivo de Sánchez, "Soy consciente de lo que está sufriendo España, nadie acierta siempre ni nadie se equivoca siempre. De hecho, el Ejecutivo organizó una excelente cumbre de la OTAN", pronto relató una retahíla de críticas a la gestión del presidente en el último año. "Han imputado a su ministra de Exteriores, pactó con Bildu sacar presos a cambio de los presupuestos, tuvo divisiones dentro de su Gobierno por el envío de armas a Ucrania, también por la organización de la cumbre de la OTAN, ha roto relaciones con Argelia, destituyó a la directora del CNI para contentar a sus socios separatistas, el presidente del INE dimitió, asaltó Indra... y ahora asume el ideario económico de Podemos". Feijóo sentenció leyendo un titular de un periódico que decía que el gobierno aplaudía las medidas de Sánchez. "Esto es delirante".

Feijóo apunta a que Moncloa negoció con ERC los PGE en la mesa de diálogo. Europa Press

Sin embargo, aseguró que mientras todos estos sucesos iban ocurriendo había un fenómeno que continuaba acrecentándose en España: la inflación. "Ha sido el único gobierno que subió impuestos, hasta 24 veces. Las recetas de este gobierno solo prolongan y agravan la situación. La inflación afecta más y antes a los mas desfavorecidos. Esta aumentando la pobreza". Por otro lado, reprobó la actuación de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. "En febrero de 2020, el Banco de España ya alertó de que venía una importante crisis y Calviño dijo que sería "poco significativo y transitorio". Según él esta "negación" provocó que meses más tarde se viera "desbordada por la realidad" y adoptara "medidas insuficientes".

Feijóo subrayó que "España está 3,8 puntos por debajo de la riqueza que tenía en 2019. Seremos los últimos de Europa en recuperarnos". Además, incidió en que "han reducido nuestras previsiones de crecimiento hasta en tres ocasiones, han caído los indicadores de confianza industrial y de los consumidores". También, aprovechó para criticar la medida 'estrella' del Ejecutivo de Sánchez: el Ingreso Mínimo Vital (IMV). "Se deniega a tres de cada cuatro solicitantes".

Por último, Feijóo se comprometió a que su partido continuará "haciendo propuestas" y sentenció con un dictamen final hacia el Gobierno: "España no merece un gobierno que esté más ocupado de los problemas de sus socios que de los problemas de los españoles. España no merece un gobierno en conflicto permanente. Lo mínimo que se le pide es que no generen problemas añadidos. Se ha convertido en un obstáculo más. Son un desgobierno que frenan el crecimiento de España".