Feijóo alerta del desastre económico de Sánchez y ofrece su ayuda para evitarlo

El líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la celebración de la tradicional romería del partido en O Pino (A Coruña) para arremeter duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "su derroche" en gasto público pese a la situación económica de España, que atraviesa un momento "crítico". "Somos el peor país del euro gestionando la economía", ha remarcado tras hacer un repaso de los datos de déficit, deuda, paro e inflación "inasumubles" y se pone a disposición del Gobierno para impulsar medidas que permitan mitigar esta situación, que se ha agravado tras la guerra en Ucrania. Lo hace después de que Moncloa haya aprobado en la prórroga de su plan anticrisis dos iniciativas que el gallego puso sobre la mesa al presidente hace unos meses: el cheque para las familias y la rebaja del IVA de la luz hasta el 5%.

Al hilo del dato del IPC, que en mayo ha alcanzado el máximo histórico del 10,2%, Feijóo ha lanzado un órdago tras asegurar que la cifra demuestra que Sánchez, es “el peor alumno de la clase” en Europa. "Nosotros les presentamos un plan económico en abril, sigue estando a su disposición y le decimos que, si quieren hablar en serio para controlar la inflación a las rentas bajas, estamos a disposición del Gobierno, podéis contar con nuestros votos y solidaridad, pero si no queréis es vuestra responsabilidad y fracaso, no el fracaso de España", ha remarcado.

El líder de la oposición cierra su minigira autonómica en la que ha dedicado a exponer sus recetas económicas, presentadas previamente en el País Vasco y Cataluña, con la petición de "reformas sensatas" que ayuden a frenar el alza de precios. “Gastemos el dinero con rigor, hagamos una economía más competitiva y, por favor, no vuelva a gastar el dinero de la deuda”, en mantener el que es el “Gobierno más caro de la democracia española”, ha incidido para exigir que se piense más en las familias que no llegan a final de mes por el encarecimiento de los productos. Feijóo ha puesto en valor la necesidad de reducir el gasto público, en un guiño a su gestión al frente del Ejecutivo gallego, por cuya política de recortes le llegaron a poner el apodo de 'Feijóo I el austero'.

Feijóo ha hecho hincapié en que la mejor muestra de que las medidas del decreto anticrisis no han controlado la inflación es que tres meses después el Ejecutivo ha tenido que aprobar una prórroga "porque el anterior no les funcionó". Por ello, ha pedido al Gobierno que baje el "gasto público superfluo, político y burocrático". Asimismo, ha reclamado que devuelva a las familias el dinero que están pagando "de más" por el incremento "masivo" de los hidrocarburos, la comida o la luz. "Es algo razonable, no pedimos cosas raras", ha señalado, a la par que ha subrayado que el Gobierno ha recaudado 15.500 millones más respecto a los primeros meses del año pasado.

Además, ha cuestionado la falta de crítica de Pedro Sánchez, porque cuando todo vale un 10% más "no es de recibo" decir que España "ha hecho grandes medidas" para que todo valga un poco menos. "Le pido que deje de inventarse conspiraciones y vuelva a la realidad de España", ha enfatizado. También ha tenido tiempo para afear el fallo en las previsiones macro del Gobierno, cuyas estimaciones se encuentran por encima de las proyectadas por organismos como el Banco de España (BdE), que ha reducido cuatro décimas el dato de crecimiento para este año hasta el 4,1%, frente al 4,3% que manejan desde el departamento que capitanea Nadia Calviño.

Las declaraciones se producen en un momento crítico entre el PSOE y Unidas Podemos por la negativa del grupo de Ione Belarra a elevar el gasto en Defensa de forma gradual, de manera que en 2029 represente el 2% del PIB, tal y como adelantó este medio. En este sentido, los 'populares' presentaron una moción no vinculante en el Congreso para conseguir ampliar la partida de inversión militar, que fue respaldada por PSOE, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro y Teruel Existe, mientras que Vox, el PdeCat y el PRC optaron por la abstención. Las discrepancias sobre la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid, que ha tenido lugar esta semana, acentuaron la tensión entre ambos partidos. Una cita en la que Sánchez se ha atribuido todos los méritos en el éxito de la organización y ante el que Feijóo ha querido recordar que fue su antecesor, Mariano Rajoy, quien planteó la idea con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la Alianza.