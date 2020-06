El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a todos los gallegos a ir a las urnas a votar masivamente y "sin miedo" y a no fiarse de quienes dicen que no se puede hacer con tranquilidad y libremente.

En el acto de pegada de carteles en el Palexco en A Coruña, con el que se da inicio oficial a la campaña electoral, ha insistido en que el próximo 12 de julio hay que decidir entre "experimento y experiencia, entre estabilidad y la inestabilidad, entre un multipartito y un gobierno". Y, por eso, ha pedido a los gallegos que decidan por ellos mismos, sin que nadie les diga que todo está decidido. "No demos por hecho nada, nada está hecho y nada está conseguido", ha resaltado, porque "no hay ningún voto en las urnas".

Ha reclamado también a los votantes que no dejen "a la suerte, a los pactos o a las carambolas" la decisión sobre su futuro, sino que voten al PP que ofrece un programa y un compromiso que "ya está auditado y que funciona" para que no se decida "en los despachos" de otros partidos lo que puede salir directamente de las urnas. Frente a estas opciones de alianzas entre otros partidos, y de una Galicia "de bloques", Feijóo se ha presentado como un presidente "limpio" y "libre" que no va a confrontar con sus rivales en esta campaña y que no se presenta para derrotar a nadie sino para que "Galicia salga ganando".

"Toda Galicia sabe quien soy, soy Alberto Núñez Feijóo, para lo bueno, para lo malo, para lo regular y para lo peor", ha dicho en una intervención en la que ha repetido en varias ocasiones su lema de "Galicia, Galicia, Galicia" al que al final ha añadido un "por cuarta vez". Feijóo ha presentado como aval su gestión durante los últimos once años, pero sobre todo la realizada durante la pandemia del coronavirus a la que considera que la comunidad supo dar una respuesta acertada "con cabeza y con corazón".

Y, aunque ha augurado que lo que queda por delante no será sencillo, cree que la receta "tiene que ser lo mismo, tiene que ser superarlo". Feijóo ha estado acompañado de la cabeza de lista del PP por A Coruña, Ángeles Vázquez, y del presidente provincial del partido, Diego Calvo, quien ha advertido de que el mayor rival de su partido es la "confianza excesiva" y el creer que la victoria puede estar hecha.

Por su parte, Vázquez ha insistido en que el 12 de julio nadie debe quedarse en casa, sino que hay que ir a votar porque "es seguro" y Feijóo garantiza una Galicia "no del 2020 sino del 2030". Las medidas de seguridad ante la pandemia han marcado este acto de apertura de campaña, en el que los asistentes han estado separados por la distancia interpersonal establecida y el atril se ha limpiado entre cada una de las intervenciones, realizadas con la preceptiva mascarilla. Un acto de inicio de campaña en el que, en lugar de la tradicional pegada de carteles, ya hace mucho tiempo que lo que se produce es la aparición de los mismos tras el candidato.