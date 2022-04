Feijóo carga contra el plan de choque de Sánchez: "Las medidas son un parche"

El recién elegido presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lleva 48 horas al frente del partido nacional y este jueves acudirá a una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tras recibir un SMS para felicitarme y decirme si estaba dispuesto a hablar con él". Del contenido de cita asegura no saber nada, pero tiene claro que las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra la crisis económica generada por la guerra de Ucrania son "un parche importante" porque "no hay ninguna política económica detrás".

Antes de sentarse con Sánchez advierte de que el Gobierno "ha desconectado con la realidad" y que no lleva el apoyo al Decreto Ley del 'Plan de choque' bajo el brazo porque "espero que podamos modificar algo, ya que los síes para aprobarlo ya los tiene". De alguna manera aclara que desde su nuevo Partido Popular se tiende la mano para que los ciudadanos "puedan llegar a fin de mes con dignidad" pero si no se escuchan sus propuestas se retirará.

"Son medidas con retales", asegura en declaraciones a 'Más de uno' en Onda Cero. Insiste en recordar que "tenemos inflación del 10% y ¿no vamos a bajar los impuestos porque todo es un 10% más caro? Esta pregunta no está respondida por el Gobierno", matiza. "No quiero llevar a mi país a la ruina y no quiero que las familias no puedan llegar a fin de mes. No quiero medidas de unos céntimos para la gasolina, que se colapse Hacienda y lo tengan que subvencionar en las gasolineras de su tesorería. Quiero que mi país funcione como uno adulto. No quiero mentirle a mi país".

En su empeño en que el Gobierno siga la hoja de ruta acordada en la reunión de la Palma con todos los presidentes autonómicos y donde se planteó "bajar los impuestos" insiste en que se puede hacer "sin la necesidad de recortar porque la recaudación aumenta". Y explica que "el año pasado hubo más de 50.000 millones de euros de incremento de recaudación del IVA porque el precio sube y en los carburantes estamos recaudando casi el doble de lo que recaudábamos inicialmente. La previsión estaba fijada para un precio del barril, era de 60 dólares y superó los 110 durante varias semanas, hay un incremento de recaudación y o bien se devuelve al ciudadano para disminuir la necesidad de pagar por todo más o gastarlo en cuestiones que el gobierno priorice y nosotros nos quedamos con la primera opción".

Y Feijóo ha puesto sobre la mesa también la reducción del gasto público, otra de las medidas que desvela hoy La Información exigirá a Sánchez. Durante la entrevista ha planteado que con todo ese dinero de impuestos recaudado de más ¿qué se ha hecho? ¿se ha pagado el gobierno más caro de la historia? En todo momento, el presidente de los populares ha dejado claro que no comparte la política económica del Gobierno porque "no funciona. Desde que ha llegado se ha disminuido el crecimiento de la economía y se ha incrementado el déficit y la deuda pública generando una inflación del 10%".

Feijóo es consciente de que llega a la presidencia del Partido Popular en un momento en el que lo más urgente es la "situación económica del país y la postura internacional del país en temas como el Sáhara o el conflicto de Ucrania, los compromisos con la UE y la OTAN...". Sí ha sido claro en asegurar que el Gobierno puede contar con el apoyo del PP "aunque los socios de gobierno hayan sido tibios y estén callados" en el conflicto en Ucrania.