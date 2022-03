Feijóo convoca mañana al PP de Galicia para decidir si concurre a las primarias

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, emplaza a este miércoles a todos los que quieran conocer si decide presentarse a las primarias del Partido Popular para sustituir a Pablo Casado al frente de la formación. Lo hará después de que hoy mismo ha convocado a su partido gallego para tomar dicha decisión. Invita a todo el que quiera ponerse al frente del partido "que se presente y que no tenga miedo".

La reunión será a las 17:30 horas de la tarde en Santiago de Compostela, según ha precisado Feijóo a la salida de la Junta Directiva Nacional del PP que se ha celebrado este mediodía en un hotel madrileño. El presidente gallego no ha querido desvelar cuál será esta decisión, aunque todo apunta a que mañana anunciará que se presenta como candidato para la presidencia del PP, cuestión que se decidirá en el Congreso Extraordinario del partido en el primer fin de semana de abril.

"Vamos a ver cómo podemos desde Galicia ayudar y comprometernos con el PP y una vez que escuche a mis compañeros (en la Junta Directiva) me dirigiré a ellos y a través de ellos, a todos los afiliados del PP y al conjunto de los españoles", ha anunciado Feijóo, quien ha recalcado su intención de respetar las formas y los Estatutos del partido. Además, ha animado a que cualquier persona que tenga un proyecto para el PP a que de un paso y se presente para presidir el partido. Por su parte, ha señalado que será respetuoso con cualquier compañero que lo haga y ha pedido que "no tengan miedo", recordando que él no lo tuvo en 2006 y ahora es presidente de la Xunta.

Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro que la actual situación orgánica "hay que zanjarla" y que deben ponerse a disposición de España porque considera que son un instrumento democrático de la España constitucional y que nunca la han fallado. "Estamos absolutamente persuadidos de que lo que hemos hecho no es de recibo, la situación a la que hemos llevado a nuestro partido no la merecen no ya nuestros militantes, sino simplemente cualquier ciudadano con derecho a voto", ha señalado el dirigente gallego en clara crítica a cómo ha gestionado la hasta ahora dirección popular la situación.

También ha querido agradecer todo lo que han hecho sus compañeros hasta ahora, puntualizando que aquellas cosas en las que hayan acertado las hay que mantener y profundizar y las cuestiones en las que se hayan equivocado las tendrán que rectificar.

Sobre Díaz Ayuso tiene claro que la presidenta de la Comunidad de Madrid "es un activo incuestionable y una persona honorable a la que vamos a defender porque creemos en su honorabilidad". Ayuso sí que ha denunciado este martes ante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular el hostigamiento que, a su juicio, ha sufrido por el equipo de Pablo Casado y afirmó como queja: “No sé cuántas Rita Barberá más quiere dejar el PP en la cuneta”. Según informaron a Servimedia fuentes asistentes, Ayuso lanzó este mensaje durante el debate a puerta cerrada que los integrantes de la Junta Directiva Nacional mantienen en un hotel de Madrid tras escuchar el discurso de Pablo Casado.

El todavía presidente del PP se ha despedido "sin rencor" ante la Junta Directiva Nacional y ha deseado "suerte" y "acierto" a su sucesor al frente del partido, con toda probabilidad el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien dará todo su respaldo "desde la máxima prudencia y discreción".

En el discurso que ha pronunciado en abierto ante la Junta Directiva Nacional del PP de poco más de diez minutos de duración y que ha acabado con una ovación con prácticamente todo el auditorio en pie, Casado ha asegurado en tono de despedida que tiene "la conciencia muy tranquila, llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración".

"Me habéis permitido estar en la historia de España, al lado de Fraga, Aznar y Rajoy. Al lado de los lideres europeos y americanos de nuestra alianza política. Y sobre todo a vuestro lado", ha dicho a los alrededor de 400 miembros de este órgano, entre los que hay presidentes de comunidades autónomas, diputados, senadores, eurodiputados y cargos orgánicos.

También ha lamentado "todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana" los militantes y votantes del PP, tras la crisis sin precedentes a la que condujo el choque de la dirección con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, presente en el acto.

"Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática, y creo sinceramente que no merezco ni merecería ninguno de vosotros", ha añadido Casado, que pactó con los barones del partido seguir como presidente del PP hasta la celebración del congreso extraordinario previsto el 2 y 3 de abril en Sevilla y que elegirá a su sucesor.