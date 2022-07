Feijóo critica las ideas "populistas" de Sánchez, "podemizado por completo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que salió de la primera jornada del Debate del estado de la Nación "preocupado" porque el jefe del Ejecutivo no tiene un plan para España sino que solo busca "resistir" en Moncloa. Además, ha recalcado que Pedro Sánchez ha "copiado" las medidas "populistas" de Podemos, su socio de coalición, y ha pronosticado que pueden ser los ciudadanos los que al final paguen los nuevos impuestos a la banca y las eléctricas.

"La podemización del señor presidente ha sido completa. Le ha comprado todas las propuestas a Podemos y además le han salido baratas porque simplemente las ha copiado, ni siquiera las ha pagado", ha declarado Feijó en una entrevista en Onda Cero que ha recogido Europa Press. El presidente del PP ha asegurado que Sánchez tenía dos posibilidades: "parecerse a Pablo Iglesias, fundador del PSOE o parecerse a Pablo Iglesias, fundador de Podemos". "Y ha optado claramente por este segundo supuesto", ha exclamado.

"Los inversores siempre penalizan el populismo"

Feijóo se ha preguntado quién pagará los nuevos impuestos a la banca y a las empresas energéticas y ha augurado la posibilidad de que se repercutan en los recibos de los ciudadanos. Tras recordar que el Gobierno ya había subido "24 veces" los impuestos y ahora lo hará dos veces más, ha resaltado que aumentar impuestos debe hacerse con un planteamiento "moderado e inteligente" y no "populista". "Y los inversores siempre, siempre, siempre penalizan el populismo", ha advertido.

El jefe de la oposición ha subrayado que el "objetivo fundamental" de Pedro Sánchez no es gobernar España sino "resistir como presidente del Gobierno" y ha avisado que cuando uno no tiene un plan para su país "ni siquiera para el próximo año", pues al final "queda al albur de sus socios". "La política territorial en nuestro país la marca ERC, la política de memoria democrática la marca Bildu y la política económica la marca Podemos. Y estos tres factores me preocupan", ha proclamado, para insistir en que el "único plan" de Sánchez para España consiste en "agotar la legislatura" y no en resolver problemas como la inflación.

Ribera niega el giro a la izquierda del Gobierno

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha negado este miércoles que el Gobierno haya acometido un giro a la izquierda tras las nuevas medidas económicas y ha defendido que mantienen la misma orientación desde junio de 2018. Así se ha expresado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al ser preguntada acerca de si ha habido un giro hacia la izquierda en las medidas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anunció en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Nación.

"Me parece que ese comentario como si hubiera una orientación distinta de la que hemos mantenido desde el primer momento en junio de 2018 no responde a la realidad", ha enfatizado la vicepresidenta tercera. En este sentido, ha puesto en valor la "impecable" tradición de izquierdas del PSOE y ha asegurado que Sánchez ayer "hablaba por el Gobierno". Con todo, la titular de Transición Ecológica ha defendido que la acción del Ejecutivo es "consistente" y "coherente" con lo que ha venido siendo "una demanda de poner a las personas en el centro de la actuación política y más en un momento tan complicado como este que llega después de un año y medio extraordinariamente duro".