Feijóo: "Daré todo de mí para que el PP vuelva a la mayoría absoluta de Aznar". 

El presidente de la Xunta y candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado su objetivo una vez que tome las riendas del partido: conseguir las mayorías absolutas obtenidas por Aznar (2000) y Rajoy (2011), una "meta" a la que no piensa "renunciar nunca" y para la que va a emplear una política "madura". "He venido aquí para ganar y gobernar", ha apostillado. En su intervención en el XX Congreso del PP que se celebra en Sevilla para presentar su proyecto político, Feijóo ha lanzado un mensaje de despedida para Galicia, la tierra en la que gobierna en el momento actual y también ha tenido palabras de elogio para todos los presidentes del partido, desde Manuel Fraga, Antonio Hernández Mancha, José María Aznar, Mariano Rajoy y Pablo Casado. A este último ha dado las gracias por "sujetar la bandera del PP" en los "tramos del camino" de "enorme dificultad", una bandera que hoy entrega con "un enorme esfuerzo de generosidad".

No me presento solo a dirigir un partido, sino a servir a España con vuestro apoyo. Porque nos necesita más que nunca.



Trabajaré sin descanso para construir el camino por el que puedan transitar la mayoría de los españoles.



Ofreceré lo mejor de mí mismo por España y por el PP pic.twitter.com/7iPiRksqr5 — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) April 1, 2022

"Mi respeto al presidente Casado. Ha hecho el camino de Santiago muchas veces y lo va a hacer todavía unas veces más. Todos saben que en el camino de Santiago hay muchas etapas y saben que hay tramos muy duros, durísimos. Me gustaría reconocer el esfuerzo que ha hecho el presidente Casado por sujetar la bandera del PP en los tramos del camino que realmente no fueron tramos llanos sino que fueron tramos de cuesta arriba de enorme dificultad", ha proclamado. Feijóo ha señalado que, en esos momentos de "incertidumbre", Casado mantuvo la bandera del PP hasta la entrega en el día de hoy con "un enorme esfuerzo de generosidad". "Gracias Pablo, gracias a ti y a las personas que te han acompañado en los momentos de extraordinaria dificultad", ha abundado.

Además, el candidato a liderar el PP ha dicho que en algún momento él también tendrá que subir a la tribuna para presentar su renuncia. "No sé cuando pero sé que eso va a ocurrir y espero hacerlo con la gallardía que lo ha hecho Aznar, Casado y Rajoy. A ello me comprometo", ha aseverado, cosechando un fuerte aplauso del auditorio. Tras pedir a los compromisarios que acudan mañana a votar su candidatura a presidir al PP, Feijóo ha afirmado que "hoy no empieza nada" sino que continúa "la gran historia del Partido Popular de España". "El pasado no puede anquilosarnos porque tenemos que avanzar con los tiempos, debemos aceptar las críticas, corregir los errores que como partido o en nombre de nuestro partido se hayan cometido, faltaría más, pero seamos justos y respetuosos con los hechos y, por tanto con nosotros mismos y pidamos que los demás también lo sean", ha demandado.

Con su discurso, el candidato único ha cerrado la primera jornada del XX Congreso Nacional del PP, que se celebra en Sevilla, y ante los cargos y más de 3.500 compromisarios que le harán presidente ha proclamado que no tiene un sueño, pero sí una convicción: que el PP es un partido grande, no uno pequeño. El que mañana se convertirá en el nuevo presidente del PP, ha reclamado a su partido una unidad que es "innegociable" y se ha comprometido a que si le ayudan a hacer una buena oposición, "habrá Gobierno" y en él incluirá a todos los cargos con los que no puede contar en esta etapa. En este sentido, Feijóo ha desvelado todos sus candidatos para el Comité Ejecutivo Nacional y para la Junta Directiva Nacional del partido en su nueva etapa, que comenzará este sábado.

Destacan los nombramientos de José Antonio Monago para presidir el Comité de Derechos y Garantías del PP, mientras que el gallego Diego Calvo será presidente del Comité Electoral del PP. Se suman así a los otros dos que se conocen hasta el momento: Cuca Gamarra, hasta ahora la portavoz del PP en el Congreso y que ocupará la Secretaría General, y Elías Bendodo, el "hombre fuerte" de Juanma Moreno, que será el coordinador general del PP.

Feijóo, que desvelará mañana la composición íntegra de la nueva dirección del PP, ha dicho de Monago, ex presidente extremeño, que "es bueno tener a alguien que pueda apagar un incendio", mientras que de Calvo, presidente provincial de A Coruña y vicepresidente primero del Parlamento gallego, ha dicho que este puesto lo tiene que ocupar un gallego "por muchas razones" pero la principal es porque tiene experiencia y ha estado en la oposición. También ha anunciado los 35 nombres de su propuesta para ejercer como vocales del partido, que se votan también mañana, entre los que destacan el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, incluido, según ha dicho Feijóo, a propuesta de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con la que el regidor tuvo sus más y sus menos a cuenta de la guerra interna del PP de Madrid.