Cuenta atrás para una de las elecciones más polémicas de la historiaEl presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves, 72 horas antes de la cita de los gallegos con las urnas, que en la comunidad se dan las condiciones para ir a votar "con normalidad" el próximo domingo 12 de julio, antes de subrayar que todas las medidas adoptadas por su Ejecutivo están avaladas por las autoridades sanitarias, en las que cree -ha dicho- "más" que en partidos que "probablemente no tengan como objetivo salvar vidas".

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el último antes de los comicios y en un contexto marcado por el brote de A Mariña lucense, que ha llevado a algunas formaciones a pedir una suspensión de las elecciones -en la pasada jornada lo hicieron expresamente los regidores de diez de los catorce municipios de la comarca, que militan en PSOE y BNG-.

Por su parte, el presidente gallego ha defendido que se dan las condiciones para mantener la cita, un paso que ve avalado por las autoridades sanitarias y por la junta electoral. Al tiempo, preguntado al respecto, ha reiterado que la "recomendación sanitaria" es que las personas con una PCR con resultado positivo "no vayan a votar".

"Es cierto que en la ley electoral hay un vacío legal al respecto, pero pensamos que las (personas con) enfermedades infecto contagiosas no deben exponerse a poder contagiar a otras personas", ha apostillado, antes de incidir en que el resto de ciudadanos en cuarentena pueden acudir a las urnas "por supuesto con mascarilla".

En este punto, ha reivindicado que la Xunta seguirá "haciendo caso" a los profesionales sanitarios. "Son los que nos salvaron la vida durante el núcleo duro, el ataque masivo del virus. Creo mucho más en los que nos salvan la vida que en algunos partidos políticos que se presentan a las elecciones y que probablemente no tengan como objetivo salvar vidas, sino otros objetivos que no tienen nada que ver con las vidas", ha advertido.

"Se va a votar con normalidad y tranquilidad"

En su intervención, Feijóo ha asegurado que, con los datos de los que dispone a día de hoy, está en disposición de asegurar que las elecciones del domingo "se van a desarrollar con normalidad y tranquilidad" porque "todas las medidas que se han tenido que adoptar, se han adoptado".

"Y las mismas autoridades sanitarias que han hecho frente al brote grande (el pico de la pandemia) son las que nos siguen asesorando ahora para mantener las elecciones con normalidad. Son esas autoridades las que nos han dicho que las elecciones se hagan cuanto antes porque si las dejamos para septiembre u octubre estaríamos en una situación de muchísimo más riesgo", ha reflexionado.

A modo de argumento, ha esgrimido que, si en los próximos meses antes de otoño entran en Galicia un millón de personas, "habrá más riesgo" cuando finalice el verado que "cuando están empezando a entrar".

Así, ha insistido en que la Xunta ha adoptado todas las medidas "necesarias" que han aconsejado las autoridades sanitarias y ahora se encamina hacia unas elecciones "con la tranquilidad del deber cumplido". Por su parte, ha asegurado que había una "imperiosa necesidad" de convocar comicios, ya que a partir de septiembre no podría "seguir siendo presidente" al "extinguir" su mandato de cuatro años.

"Nadie discute que los bares tienen que seguir abiertos"

El presidente ha apelado a "seguir trabajando con normalidad y tranqulidad", al tiempo que ha advertido que "nadie discute" en Galicia que los bares y restaurantes "tienen que seguir abiertos e, incluso, en la mayoría de la Comunidad, el ocio nocturno". Bajo su punto de vista, "si bares, restaurantes, centros comerciales y tiendas están abiertos, lo lógico es que se puedan abrir" los colegios electorales el próximo domingo.

El ejemplo de la EBAU

A renglón seguido, el presidente gallego ha señalado que Galicia también está inmersa en las pruebas de la Selectividad, con más de 300.000 personas en las mismas aulas durante tres días. "Gente joven" que, a su juicio, ha acreditado "dos cosas": la "responsabilidad" con la que cumplen las normas y que, si 300.000 personas pueden estar tres días en las mismas aulas, es evidente que se puede ir 15 minutos a votar".

"Estamos en una situación de normalidad y tranquilidad. Eso sí, pendientes de un brote que, en este momento, tiene solo cinco ingresados en un hospital y cuya edad media de impacto es de 35 años, con 20 años como edad más frecuente", ha apuntado, antes de incidir en que la situación genérica de la Comunidad es buena y "lo lógico" es que en otoño esté "bastante peor que ahora".

Así las cosas, ha insistido en el mensaje de "hacer un poco de caso a as autoridades sanitarias". "Respetemos la salud de la gante y su derecho constitucional, no le metamos miedo a la gente para ir a votar mientras les dejamos ir a bares, restaurantes, lugares de ocio e incluso a verbenas, eso sí, con mascarillas", ha dicho. "Uno de los lugares en los que se hace la Selectividad es A Mariña lucense y ninguna autoridad nos ha dicho que lo mejor es no celebrarla. Tengamos un poco de coherencia y un poco de respeto a las autoridades sanitarias", ha zanjado.