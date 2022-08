Feijóo se defiende y dice que no conocía el acuerdo de renovación para el CGPJ

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha desvinculado este jueves del acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suscrito por Teodoro García Egea, secretario general de la formación durante el mandato de Pablo Casado, y ha alegado que su antecesor no le entregó "ningún documento" al respecto durante el traspaso de poderes. En declaraciones a los medios en Porto do Son, Feijóo ha señalado que el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, interlocutor popular en las negociaciones para la renovación del CGPJ, le ha referido que "en ningún comité de dirección" --tampoco durante el mandato de Casado-- se habló de "ningún documento" firmado por García Egea y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

"Cuando despaché con Casado, en el traspaso de poderes, no me dio ningún documento ni acuerdo", ha añadido, antes de preguntarse por qué el acuerdo "se filtra ahora". "Pues se filtra porque estamos en verano, y el Gobierno tiene mucha urgencia en incorporar sus propuestas al Tribunal Constitucional (TC)", ha sugerido.

"Y porque Bolaños ha dicho que 'o llegamos a un acuerdo o filtro el papel'", ha añadido, antes de apuntar que el ministro "amenazó" a González Pons con hacer público el acuerdo suscrito en la época de la anterior dirección si el PP no accedía a sus pretensiones. A lo que el interlocutor popular respondió, según Feijóo, que ese documento "no vincula" al PP y que hiciesen lo que estimasen oportuno. "No vamos a aceptar que nos amenacen", ha sentenciado Feijóo, quien ha calificado esta actitud como "infantil", antes de advertir que "España no necesita políticas infantiles, sino un poco más de política de altura". Enfrente, ha esgrimido que la propuesta del PP sobre el CGPJ es "pública", para el Gobierno y los españoles, desde el pasado mes de julio.

"Cocinando" el indulto de Griñán

El presidente del PP ha defendido que él no tiene "ningún interés personal ni político" en ver en la cárcel "a un presidente del PSOE, exministro y expresidente de la Junta de Andalucía", en referencia a José Antonio Griñán, pero ha reprobado que el PSOE esté "cocinando" desde el Gobierno el indulto "sin hablar" con los populares ni dar explicaciones a los españoles, ha esgrimido, antes de censurar, en declaraciones a los medios en Porto do Son (A Coruña), que no se haya trasladado "explicación" alguna ni al PP ni al conjunto de los ciudadanos.

En su intervención, el dirigente popular ha asegurado entender que la situación de Griñán puede ser "muy dramática" desde el punto de vista "familiar", pero se ha reafirmado en que el de los ERE de Andalucía es "probablemente el caso político de mayor importancia en los 44 años" de democracia en España. A renglón seguido, ha precisado que, con dos expresidentes autonómicos del PSOE condenados --Griñán y Manuel Chaves-- y una malversación "de casi 700 millones de euros" supone, de hecho, el "caso de malversación de fondos públicos más importante de la democracia". Y en esta coyuntura, ha lamentado haberse enterado "por la prensa" de un posible indulto "a una persona que ha sido muy importante en España", un expresidente autonómico y del PSOE, además de exministro, sin que "nadie del Gobierno" haya hablado con el PP al respecto.

A juicio de Feijóo, lo que está sobre la mesa es "un supuesto de enorme trascendencia penal, política y democrática". "Y los asuntos de trascendencia penal, política y democrática no se pueden resolver por parte del PSOE, desde el Gobierno, en favor del PSOE y de militantes y expresidentes condenados. Así no funciona la democracia", ha zanjado.