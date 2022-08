Feijóo defiende que el plan de medidas del PP "es hoy más urgente que nunca".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes, a través de su cuenta de Twitter, que el plan de medidas económicas presentado en abril por el PP "es hoy más urgente que nunca", con una inflación que se situó en julio en el 10,8%, y ha acusado al Gobierno de "llegar tarde una vez más". Feijóo también ha recordado en su tuit que durante julio se registró un descenso de la constitución de empresas, con una caída del 15% en comparación con el mismo mes del año anterior, según se ha conocido este viernes.

El INE confirma hoy que el IPC se sitúa ya en un 10,8%, la tasa de inflación más alta desde 1984, y que la creación de empresas sigue cayendo.



El Plan de Medidas enviado en abril es hoy más urgente que nunca. El Gobierno llega tarde una vez más.

https://t.co/bLYD8PisVc — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 12, 2022

El plan de medidas presentado por Feijóo al Gobierno en abril tiene como objetivos la racionalización del gasto burocrático del Ejecutivo, bajar los impuestos de manera selectiva e inmediata, rediseñar los fondos europeos para hacerlos más útiles y acometer reformas estructurales a medio plazo para incentivar la actividad económica. El PP también ha recurrido a sus redes sociales para reclamar una bajada de impuestos para los españoles, tras conocerse los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), publicados esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"El INE confirma una inflación del 10,8% en julio. El Gobierno, que decía que tocaría techo en primavera, lleva recaudados 16.500M€ más", han publicado los populares en su cuenta de Twitter.

🔴 El INE confirma una inflación del 10’8% en julio.



‼️ El Gobierno, que decía que tocaría techo en primavera, lleva recaudados 16.500M€ más.



🔵 Los españoles necesitan una bajada de impuestos ya, como llevamos pidiendo desde hace meses. https://t.co/jWG3SplqTb — Partido Popular (@populares) August 12, 2022

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha criticado este viernes, durante una entrevista en TVE, que la falta de medidas del Gobierno "perpetúa" la inflación del 10,8%. "Los que antes tenían más, hoy tienen menos y los que tenían poco, cada día lo pasan peor", ha dicho Rollán, al tiempo que ha recordado que las familias españolas "se encuentran cada día en una situación económica y social mucho más comprometida".

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP también ha reivindicado el plan de medidas de Feijóo, que van en línea con las planteadas por el Gobierno alemán. Rollán también ha criticado la utilización de los fondos europeos, que en opinión del PP no están alcanzando su objetivo, y ha pedido una "profunda remodelación y simplificación" de ellos.

El IPC de julio se situó en el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984, mientras que la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó en julio seis décimas, hasta el 6,1%, su valor más alto desde enero de 1993. Por su parte, los alimentos y bebidas no alcohólicas alcanzaron el nivel más alto desde el comienzo de la serie histórica, en enero de 1994, con una tasa que se disparó al 13,5%, seis décimas superior a la del mes pasado. El INE explica que este encarecimiento de los alimentos y las bebidas no alcohólicas se debe al comportamiento de los precios de la carne y la leche, quesos y huevos, del pan y cereales, y de las legumbres y hortalizas.