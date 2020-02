Feijóo se desmarca de Vox y asegura que no conseguirá ningún escaño en Galicia 

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado convencido de que Vox no tendrá representación parlamentaria en Galicia tras las elecciones del 5 de abril, si bien ha dicho que si los gallegos "quieren que me vaya de la Xunta, pueden votar a esa formación política".

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa y sobre pactos con Vox en Galicia, Feijóo ha explicado que el objetivo de la formación de Abascal es que él no repita como presidente de la comunidad, "y ahí coinciden plenamente con el nacionalismo gallego, con el populismo y con el socialismo".

Por ello, Feijóo se ha dirigido a quienes creen que la estabilidad política es "un activo" para Galicia y a ellos les ha propuesto que en las próximas elecciones concentren el voto en el PP. "Y creo honradamente que Vox, que no tiene ni un solo concejal en Galicia, repetirá ese resultado en las autonómicas", ha aseverado. A la pregunta de si ve difícil pactar cuando Santiago Abascal le considera "el Torra gallego", Feijóo ha comentado que no ve al líder de Vox pactando con Torra, "sería muy violento para él y no se lo recomendaría. No le voy a poner en esa situación".

En el acto, Feijóo también se ha referido brevemente a la crisis del PP tras la designación de Carlos Iturgaiz como candidato a lehendakari por decisión del líder nacional, Pablo Casado, y la renuncia posterior de Alfonso Alonso.

El presidente de la Xunta ha lamentado "profundamente" que Alonso deje la política porque es "un político de primer nivel, y espero que lo reconsidere". " Y sobre trazabilidad de Carlos Iturgaiz nada que decir", ha señalado Feijóo, al tiempo que ha remarcado el incuestionable compromiso del ahora candidato con el constitucionalismo vasco y con la Constitución española en Euskadi.

Sobre la política fiscal

Sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat que este miércoles se reúne por primera vez en la Moncloa, Feijóo ha criticado que la mesa vaya abordar un acuerdo fiscal con Cataluña cuando esta comunidad no comparece en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "El Gobierno central se va a sentar esta semana con un presidente inhabilitado y va hablar en nombre de todas las comunidades para detraer el dinero de la financiación en favor de una sola", ha reprochado Feijóo a Pedro Sánchez.

Feijóo ha considerado que esto "rompe el sistema de financiación" y ha asegurado que el asunto es que "no se sabe qué va pasar mañana". El presidente gallego ha sido muy tajante al calificar de "moroso" al Gobierno central, "por retener 2.500 millones (de liquidación del IVA de un mes de 2017) que son de las comunidades y necesitamos para seguir mejorando las prestaciones".

A juicio de Feijóo, "este es el error más grande que se ha cometido contra la confianza y la lealtad institucional del Estado de las autonomías en los últimos 40 años". Sobre las transferencias de Seguridad Social que el Gobierno prevé dar al País Vasco, Feijóo ha considerado esto un "desmantelamiento" del Estado porque se trata de una competencia exclusiva y ha dicho no entender que el Gobierno se siente a la mesa para negociar, "lo innegociable".

"Que un presidente autonómico tenga que defender al Estado porque el Gobierno central no lo hace, es un hecho sin precedentes", ha recalcado. Y aquí ha llamado a la intervención de los presidentes autonómicos constitucionalistas.