Feijóo dice que Madrid es "una máquina del PP imparable" que se debe proteger.

"Una máquina del PP imparable", así califica el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al bloque autonómico madrileño. El presidente 'popular' ha defendido que con él al frente de la dirección del partido se va a "proteger" a las "máquinas del PP". Así lo ha trasladado durante la clausura en Pontevedra del 18º Congreso del PPdeG, en el que Alfonso Rueda ha sido ratificado líder del partido en Galicia dando por cerrada definitivamente una etapa de 16 años con Feijóo al frente, y le ha encomendado un liderazgo propio "sin tutelas, ni tutías". De este modo, y parafraseando a quien había sido su predecesor en la dirección del PP gallego, el expresidente Manuel Fraga, Núñez Feijóo ha dicho que para él es un "honor" dejar el partido en manos de Rueda. "Es un honor dejar de llamarle Alfonso y empezar a llamarle presidente Rueda y ponerme a la orden".

Durante su intervención, Feijóo ha recordado el cónclave madrileño, en el que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue proclamada como líder del partido, en la pasada jornada, y en el que él participó. "Estuve ayer en Madrid, donde nos lo pasamos muy bien. Sé que a algunos les molesta. Pues que esperen. Madrid es una máquina del PP imparable y nosotros vamos a proteger las máquinas del PP", ha sentenciado Feijóo, quien ha reivindicado un partido que "se parezca" al modelo acuñado "en décadas" en Galicia.

Con la vista puesta en la necesidad de vencer en las elecciones generales, autonómicas y municipales de 2023, Núñez Feijóo ha mostrado su deseo de contar con un PP en el que "quepa mucha gente" porque es de forma inclusiva como "se construyen mayorías" y, al tiempo, ha lanzado una oferta a los españoles: que confíen en él y en el PP si quieren un Gobierno "mejor" que el de Pedro Sánchez. "Estamos para gobernar mejor, para gestionar mejor, para respetar más, para no insultarnos nunca, para proteger las instituciones, para que el Gobierno no esté por encima del Estado y para que el presidente del Gobierno sea el primer español. No para estar, estamos para servir", ha sentenciado.

"Hay que bajar a la mina, cada uno a sus puestos", ha pedido Núñez Feijóo ante las próximas citas con las urnas. Y ha defendido su compromiso de seguir haciendo buena política al tiempo que ha dejado caer, en un guiño irónico, un "allá vosotros por haberme metido en esto". El presidente 'popular' ha recordado a las bases de su partido que falta "un año y una semana para las municipales" y ha alertado de que queda "mucho curro por delante" para conseguir un buen resultado en esos comicios.

Con tal propósito en el horizonte, no hay "ningún minuto que perder", ha dicho Feijóo en el recinto ferial de Pontevedra, y ha añadido que es el momento de ratificar a los candidatos que tienen oportunidades de conseguir o mantener el poder en los ayuntamientos y de renovar las direcciones locales y los aspirantes hasta elegir el idóneo. Núñez Feijóo ha querido recordar también que España se encuentra a la expectativa de la convocatoria de unas elecciones generales que serán marcadas, ha deslizado, en función de los intereses electorales de los partidos que conforman el Gobierno central.

"No sabemos cuánto falta para las generales, dependerá de ERC o de que Yolanda (Díaz) se lleve bien con Podemos y Podemos con Yolanda. En definitiva, de cualquier eventualidad salvo lo que interese a España, por lo que os propongo estar preparados", ha reflexionado. Ha reclamado Feijóo trabajo y responsabilidad porque "empezamos una etapa dura", porque "aquí no se regala nada y al PP, menos", ha zanjado.