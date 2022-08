Feijóo echa cuentas sobre el impacto del plan de ahorro para tratar de frenarlo.

El PP aún desconoce el impacto económico del plan de ahorro energético. No obstante, desde Génova ya han rastreado y preguntado a los actores de los principales sectores perjudicados -comercio y turismo- para hacer un primer análisis del coste de las nuevas medidas del decreto de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Así, lo que parecía un decreto de tapadillo anunciado antes del verano para ser ratificado y completado a la vuelta de vacaciones se ha transformado en la principal pugna política del mes de agosto entre el Gobierno y el primer partido de la oposición (PP). Los populares, encabezados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, -y con el 'sí' casi forzado de su líder Alberto Nuñez Feijóo- centran su crítica para rechazar un plan energético que afirman que será un golpe para los empresarios.

El objetivo de los populares es cargarse de argumentos para tratar de ganar el relato contra el plan de ahorro energético y, además, buscar razones para lograr una victoria en el Tribunal Constitucional, en caso de que al final se recurra el decreto como ha anunciado el PP de Madrid. Sin embargo, y sobre esto último, Génova prefiere mantenerse cauto y solicita una Conferencia de Presidentes. Una reunión que, de concretarse, podría permitir al PP negociar con el Gobierno y arrancar alguna medida que le sepa a victoria. Mientras, Ribera da hasta final de mes a las CCAA para que propongan medidas a un plan del que todavía ella misma no ha desmenuzado y lo mantiene secreto hasta septiembre.

En el PP critican que el Gobierno haya pasado de la "voluntariedad" a la "obligatoriedad" en las medidas de ahorro energético en el sector privado. "Todo eso ha ido girando", lamenta una fuente del PP. "Los reales decretos son como las lentejas. O lo apruebas o lo rechazas. Y el Gobierno ha metido allí también las ayudas al transporte. Es poco serio", sentencian.

Por otro lado, desde el partido alinean su discurso. "No han medido el impacto económico", aseguró ayer el vicesecretario general de Organización del PP, y uno de los hombres de máxima confianza de Feijóo, Miguel Tellado. "Nuestros empresarios no tienen por qué cargar con la desastrosa gestión politica del Gobierno. Desde el PP pedimos la retirada del decreto ley por parte del Gobierno por llevar a cabo estas medidas a las espaldas de las CCAA, los municipios y los actores involucrados", apuntó. Un argumento que coincidía con el de Ayuso. "El decreto va contra el comercio, el turismo (...) Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias".

De esta forma, el PP intenta enchufar toda su maquinaria para tratar de cercar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comenzó hace pocos días sus vacaciones. Los populares tienen una orden de Feijóo de reducir las vacaciones. "Trabajo, trabajo y trabajo". Esta fue la 'misiva' que envió hace días el líder gallego a los suyos. Ven cerca las elecciones y débil al rival. No obstante, es la primera vez que el plan de desgaste lo inicia Ayuso en la era Feijóo y donde -parece- que en esta guerra inciada contra el Ejecutivo el gallego no se siente del todo cómodo.

El Gobierno, mientras, trata de responder a la estrategia de desgaste del PP. Así, Sánchez no solo ha dejado en la retaguardia a algunas de sus ministras económicas durante este mes, sino que además los integrantes de su Ejecutivo han elevado el tono en su crítica contra el partido de Feijóo. "El decreto ley es el que es", dijo ayer de forma tajante la ministra Ribera. Una firmeza que estuvo acompañada por las declaraciones de la nueva mujer fuerte de Ferraz, María Jesús Montero. "Feijóo no está capacitado porque no sabe ni siquiera poner orden dentro de su partido".

A partir del miércoles entrarán en vigor las medidas del plan de ahorro. Entre estas se encuentran los límites a la temperatura del aire acondicionado o el apagado de luces de los escaparates de los locales. Además, los comercios tendrán que instalar un sistema de cierre en sus puertas en las próximas semanas. Unas medidas que desde el Gobierno defienden porque, según dicen, permitirán un ahorro de electricidad. Pero, estas medidas apenas representan un preludio del futuro plan de contingencia, que se anunciará en septiembre.