Feijóo: "Los españoles no merecemos al presidente del Gobierno que tenemos". 

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene la línea de dureza con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su último órdago lo ha lanzado en Zaragoza, donde ha protagonizado un acto público con militantes y simpatizantes del PP, y en el que ha afirmado que "está claro" que los españoles no merecen "al presidente del Gobierno que tenemos". Feijóo ha aseverado que "es posible, no solo imprescindible, un cambio político dentro de poco tiempo en España", añadiendo que el PP es "un partido centrado, con experiencia, con cuadros y raíces, que se fundó para aprobar la Constitución y cumplirla": "Somos el partido constitucionalista de España, el único partido desde el primer día hasta hoy".

"Los españoles nos están esperando", ha aseverado Feijóo, quien ha mencionado la reciente victoria del PP por mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de Andalucía, defendiendo el gobierno "con criterio, políticas centradas, equipo y líder" de Juan Manuel Moreno. Ha apostado por "gobernar, no permanecer en el Gobierno, no resistir en el Gobierno, sino decidir", añadiendo: "Vamos a cumplir nuestros compromisos". A juicio de Feijóo, "todo el mundo se cansa de ver cómo el Gobierno más dividido de la Historia de la democracia española quiere sumar sus problemas a los problemas reales de los ciudadanos" porque "no hay un asunto, por importante que sea, en el que el Gobierno no esté dividido", poniendo el ejemplo de la política exterior e interior, de Defensa y económica.

"Todas las semanas el Gobierno se enfrenta a sus propias divisiones y todas las semanas sus divisiones se van intensificando, y ahora ya no lo ocultan, ahora discuten casi siempre". También ha criticado a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien "va a presentar un partido en contra de los partidos que forman parte del Gobierno y que supone la división de la izquierda, y lo llama Sumar, una cosa muy sorprendente". Ha dicho que "la oposición desleal a Sánchez se sienta en el Consejo de Ministros" y el PP es "la alternativa".

Pone el foco en la deuda pública

"No aceptemos como maldición bíblica un Gobierno troceado y que no gobierna, sino que simplemente resiste", ha emplazado el presidente del PP, para quien este es uno de los momentos más complejos que vive España. Ha expuesto que la economía apenas ha crecido los últimos meses, el consumo privado ha bajado, el ahorro ha disminuido y la tasa de paro es la más alta de la UE, mientras que la deuda ha subido: "Así gobierna cualquiera, incrementando los impuestos y la deuda pública puede gobernar hasta el partido de Sánchez".

Núñez Feijóo ha avisado: "Si el mejor aval que tiene Sánchez es Zapatero, empecemos a temer lo peor", criticando la gestión que hizo el PSOE del inicio de la crisis de 2008. Ha alertado de la "espiral inflacionista" y ha considerado que "no se puede hacer peor en menos tiempo". Además, ha hecho notar que el Gobierno de Sánchez "siempre busca un culpable", lo que "no parece razonable", lamentando la "falta de rumbo de la política económica del Gobierno", producto de su "división evidente".

De hecho, "el mayor problema que tenemos actualmente es que -Sánchez- no está obsesionado por las soluciones, sino por buscar culpables, por echar la culpa a los que no la tienen", frente a lo que ha afirmado que el PP es "un partido de Estado". "El problema no es que el PSOE lo haga mal, son los efectos que producen las decisiones erróneas del PSOE en los hogares españoles" porque "no es Sánchez quien va a pagar los errores", insistiendo en que el PP va a trabajar por los españoles tanto en la oposición como en el Gobierno.

Feijóo ha aseverado que "no hay un solo partido en la oposición que tenga más experiencia de gestión, no hay un partido que tenga mayor capacidad de respuesta y propuesta" que el PP, cuyo "compromiso" es seguir proponiendo soluciones. El PP no permanecerá "impasible" mientras los socialistas "hunden una vez más la economía", ha advertido Feijóo, quien ha propuesto devolver parte de la recaudación fiscal a los que menos tienen y reactivar el crecimiento. Además, el PP intentará que España deje de ser el país con más paro en la UE y ser útil a los trabajadores, familias y pensionistas, en el marco de "otro pacto de la mayoría de los españoles". Feijóo ha dicho que es un honor pertenecer al PP y ser su presidente. Ha comentado que irá a Ermua este fin de semana "a escribir la memoria democrática cierta y verdadera de España". Además, ha expresado su pésame por el asesinato en un atentado del exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe.

La 'única alternativa' a Sánchez

Jorge Azcón ha asegurado que "el PP es la única alternativa en este país a la Presidencia del Gobierno", añadiendo que "hay futuro porque tenemos un líder que se llama Feijóo". Los cien primeros días de Feijóo en la Presidencia del PP producen un sentimiento de "responsabilidad", ha continuado Azcón, quien ha emplazado a no caer en la autocomplacencia, tras lo que ha mostrado su "preocupación" porque "van a venir tiempos complicados". "No queremos meter palos en las ruedas, sino ayudar a nuestro país a salir de la situación en que se encuentra", ha manifestado Azcón, quien ha defendido su gestión al frente del Ayuntamiento de Zaragoza tras 16 años de gobierno de la izquierda, cuando "Zaragoza era noticia por ceder equipamientos municipales a terroristas condenados por asesinar o por querer atacar a instituciones como la monarquía de todos".

"Hoy a Zaragoza se le conoce porque las cosas se hacen bien, porque hacemos políticas innovadoras y somos pioneros en políticas de sostenibilidad", ha dicho el alcalde. Azcón ha opinado que "Aragón es un infierno fiscal" y ha criticado que el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, "no esté dispuesto a rebajar ni un solo euro de la recaudación" fiscal. Ha criticado la gestión de la sanidad y las políticas sociales en la región, también respecto del medio rural, cuya atención primaria "no funciona" y "les están quitando las ambulancias y las paradas de autobús". Además, ha invitado a Pedro Sánchez a que "vuelva a parar en Zaragoza" para explicar "qué pasó con los Juegos Olímpicos", subrayando que "depende de los independentistas" para gobernar.