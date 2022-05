Feijóo: "Es evidente que España no es un Estado plurinacional, es una nación". 

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado este martes que es "evidente" que España "no es un Estado plurinacional" sino una nación y ha criticado que algunos aprovechen un "error" en unas declaraciones del Partido Popular que fueron "rectificadas" poco después de formularse. Así se ha pronunciado Feijóo desde Ceuta, después de la polémica abierta por unas declaraciones en 'El Mundo' del coordinador del PP, Elías Bendodo, asegurando que España es un Estado plurinacional y Cataluña es una "nacionalidad del Estado, como cualquier otra CCAA", unas palabras duramente criticadas por Cs y Vox. El propio Bendodo afirmó después que no se había explicado correctamente y subrayó que España es una "nación indisoluble de 17 autonomías con identidad propia".

Al ser preguntado expresamente por este asunto, Feijóo ha afirmado que "lo que es España viene definido" por su historia desde "hace 500 años". Según ha añadido, España está "muy bien catalogada, identificada y descrita en el artículo dos de la Constitución española". En este sentido, ha subrayado que ese artículo "garantiza la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles", al tiempo que "garantiza el derecho a las autonomías de las nacionalidades y regiones que la integran".

Feijóo ha resaltado que el PP "ha nacido para redactar" la Carta Magna, así como para "cumplirla y defenderla". "Por tanto, es evidente que España no es un Estado plurinacional. Es una obviedad. Por tanto, el debate en mi opinión no existe. Si lo que se quiere es aprovechar un error, cada uno es legítimo de hacerlo", ha señalado, si bien ha destacado que ese "error ha sido rectificado al poco tiempo". En este sentido, el jefe de la oposición ha insistido en que "efectivamente España no es un Estado plurinacional". "No lo es ni lo será. España es una nación que garantiza la autonomía de nacionalidades y regiones, y que busca la solidaridad entre todas ellas", ha manifestado, para añadir que así se recoge en la Constitución y es el ideario que defiende también el Partido Popular.

Feijóo ha realizado estas declaraciones tras reunirse con la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de la ciudad autónoma junto al presidente autonómico, Juan Jesús Vivas. Además mantendrá un encuentro con representantes sindicales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también tiene previsto presidir la Junta Directiva del PP de Ceuta. En su declaración ante los medios, Feijóo ha expresado el "compromiso" del PP con "la Ceuta española y secular", así como con todos los ciudadanos de la ciudad autónoma. "Mi presencia hoy aquí es un mensaje de españolidad de Ceuta y de Melilla y, por lo tanto, de integridad de la nación española", ha proclamado.

Además, ha señalado que tenía claro que una de sus primeras visitas como presidente del PP, una vez entregada la Presidencia de la Xunta, era viajar a Ceuta y reafirmar el "cumplimiento estricto de la Constitución, de los Tratados internacionales" y "reiniciar desde la confianza la relación de vecindad con Marruecos que siempre ha mantenido el PP y seguirá haciendo en el futuro".