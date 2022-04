Feijóo exigirá a Sánchez una reducción de ministerios y embridar gasto público

Alberto Núñez Feijóo considera que la situación económica exige decisiones urgentes, de audacia y de sacrificios por parte de todos, empezando por la administración central. Por eso el recién proclamado presidente del PP tiene la intención de plantear este jueves a Pedro Sánchez una reducción de ministerios. Veintidós carteras es, en su opinión, un dispendio innecesario que debe atajarse. Será una línea dura para la renovada dirección, quien ha fijado en la bajada de impuestos y en la reducción del gasto público sus dos principales banderas.

La nueva legislatura que ha empezado este lunes llevará al PP a mover ficha de forma inminente. Feijóo quiere marcar un perfil propio, según explican fuentes de su entorno, en forma de propuestas que planteará a Sánchez en Moncloa. Una de las primeras de ellas atañe a la reducción urgente del número de ministerios para lanzar un mensaje a la ciudadanía de que los gobernantes dan ejemplo y son los primeros en poner en práctica políticas de rebaja del gasto superfluo.

Reducir los departamentos gubernamentales es algo que ya ha planteado en varias ocasiones el PP o, incluso, Vox, que se ha referido al Ejecutivo de coalición como “elefantiasico”. Una situación, dicen en los despachos de Génova que se están reestructurando, insostenible antes de la crisis y más aún en pleno incremento de la inflación y ante una situación de emergencia energética cuya solución no se prevé a corto plazo. El nuevo responsable económico del PP, Juan Bravo, ha venido haciendo gala de estas políticas desde que fue nombrado consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía.

Feijóo cuenta para este primer envite a Sánchez con la colaboración de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña negoció con el gallego las líneas maestras de su política de oposición y quedó en atacar al Gobierno de coalición en este terreno. Ella misma confirmaba este lunes que una de las primeras decisiones que tomará al ganar el congreso del PP de Madrid será reducir la estructura de la formación para ajustarse a los actuales tiempos, decisión que ya ha tomado en la Asamblea autonómica rabajando el número de diputados de 136 a 91.

El nuevo presidente del PP ya ofrecía en el congreso de Sevilla alguna pista sobre qué contendrá la carpeta que llevará a La Moncloa este jueves. “Para cesar a los ministros que hacen oposición desde el Gobierno, garantizamos nuestro apoyo al Gobierno”, afirmó en su primer discurso al frente del partido. Hay que recordar que el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos no especifica cuántos ministerios debería tener cada partido sino un peso similar. Es decir, si el presidente decide reducir su Consejo de Ministros deberá hacer desaparecer un departamento de los morados y dos, al menos, de los socialistas.

Feijóo dijo en la capital del Guadalquivir que el nuevo PP apoyará siempre al Gobierno en medidas que se dirijan al beneficio de toda la ciudadanía. “Diremos que sí cuando creamos que nuestras propuestas tienen eco o cuando las de los demás deben ser apoyadas”, pero también “diremos que no” en caso contrario.

Moncloa aguarda a Feijóo

En Moncloa están empezando a preparar el encuentro con Feijóo con la expectativa de qué tipo de liderazgo plantea ejercer el nuevo presidente del PP. ¿Mantendrá las líneas rojas de Casado? ¿Se distanciará de Vox? Son preguntas que se hacen en el Gobierno y que aún no tienen respuesta ya que el nuevo líder de la oposición no las ha desvelado en el congreso sevillano. "Si quiere parecerse a Vox no le saldrá bien", apuntan en Moncloa donde una de las primeras ofertas que pondrán sobre la mesa será la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"¿Qué quiere ser de mayor?", se preguntan en Moncloa. En el Gobierno han echado de menos un "rearme ideológico" en el congreso de Sevilla. Una "coronación", dicen, de la que sale Feijóo con las mismas dudas que entró. Esencialmente, cómo será la convivencia con Vox, que también está esperando las primeras decisiones del nuevo líder del principal partido de la oposición, y cuáles serán sus medidas en política económica. El Ejecutivo reclama concreción a la hora de hablar de bajadas de impuestos.

En el PP, el primer mensaje que salió del primer comité de dirección celebrado este lunes en Génova fue el de que Sánchez ha incumplido el compromiso alcanzado en la Conferencia de Presidentes de La Palma para bajar impuestos. En realidad, la literalidad de la llamada 'Declaración de La Palma' fue esta: "Las medidas que se incorporarán al plan [de choque] desarrollarán e intensificarán las ya anunciadas hasta ahora, como son las rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas y otras que se puedan plantear. El Gobierno de España y las comunidades autónomas comparten la determinación para proteger a nuestras empresas, a nuestra industria y a nuestra ciudadanía". No hubo mención expresa en esa declaración, por tanto, a bajar nuevos impuestos y sí un compromiso, contemplado en el decreto aprobado hace ahora una semana, de volver a prorrogar las rebajas fiscales ya aprobadas hace meses.