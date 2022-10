Feijóo recoge el guante a las empresas y promete pactos de estado en economía. 

Alberto Nuñéz Feijóo acelera en la carrera electoral hacia La Moncloa 2023 y realiza dos promesas al electorado si el Partido Popular (PP) llega a gobernar. La primera es que volverán a los Pactos de Estado como receta superar la crisis política y económica. Se trata de una reivindicación que llevan meses pidiendo desde el tejido empresarial, de cara a aprovechar la llegada de los fondos europeos para transformar el tejido productivo del país. La segunda alude directamente a las personas desempleadas y los colectivos vulnerables, a quienes les ha asegurado que "mejorarará" su situación e impulsará medidas económicas y sociales con soporte económico.

En su discurso de clausura de la tradicional romería del partido en la ciudad lucense, Feijóo ha asegurado que confía en la viabilidad de los pactos pero no con un presidente (en alusión a Pedro Sánchez), que parece no tener "frenos" a la hora de negociar su supervivencia, como ha mostrado en las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que el propio PP suspendió este jueves. A través de un comunicado, los 'populares' escudaron la ruptura en la intención de Sánchez a rebajar las penas del delito de sedición. Desde tierras gallegas, el expresidente de la Xunta ha contestado a Sánchez que el orden constitucional "no se protege a plazos" y le acusa de "desprestigiar" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "No es posible pactar con quienes queremos reforzar la independencia judicial y con quien quiere hacer un código penal a la carta", ha enfatizado.

Unos minutos antes el líder del Ejecutivo ha asegurado que la Constitución española "se debe cumplir de pe a pa" se esté "en el gobierno o en la oposición", durante el acto de celebración en Sevilla de los 40 años de la victoria del PSOE en las elecciones generales de 1982, criticando que haya partidos políticos que "incumplan sin pudor alguno" con la Carta Magna, en clara referencia al PP.

Feijóo ha centrado parte de su intervención en críticas hacia el propio Sánchez y su relación con los socios clave de investidura -ERC y Bildu-. "Sus pactos con el independentismo no obedecen a las obligaciones para matenerse en el Gobierno, si no a una decisión personal, ya que prefiere Gobernar con el independentismo que con el constitucionalistmo", ha subrayado.