Feijóo hará una propuesta de reforma del CGPJ tras las elecciones andaluzas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este viernes a presentar una propuesta para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras las elecciones autonómicas andaluzas, momento en que espera que se enfríe "el nivel de crispación que ha provocado el Gobierno en las últimas semanas". Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE, en la que ha recalcado que desde su llegada a la Presidencia del PP ha intentado tender la mano a Pedro Sánchez para llegar a acuerdos en asuntos de Estado, pero, según ha dicho, "no lo está poniendo nada fácil", tras recordar que ha tildado al PP de partido "de mangantes".

"Lejos de intentar llegar a acuerdos con la oposición siempre que puede elegir llega a acuerdos con el independentismo, nunca con el partido alternativo de Gobierno", ha señalado, para a continuación, apuntar que en esta situación, no puede hacer responsable al PP de la falta de acuerdos. En este contexto, ha dicho que van a esperar a "enfriar el nivel de crispación que ha provocado el Gobierno" por el espionaje político y a que acaben las elecciones andaluces para presentar su propuesta de reforma o actualización del CGPJ.

Ha añadido en que si el Ejecutivo está dispuesto "a respetar al partido de la oposición", volverán a hablar, pero esta vez "con luz y taquígrafos y dejando claro que la postura del PP es que "hay que regenerar la justicia y la forma de elegir los jueces". Por otra parte, ha pedido a Sánchez que comparezca en el Congreso para dar cuenta del espionaje político y que lo haga antes de irse a Cataluña "como le piden sus socios independentistas para entregar la carta de bienvenida mostrando la cabeza de la directora del CNI".

Sobre los datos de inflación de España, que se sitúa en el 8,3 por ciento, ha dicho que es evidente que tanto "las medidas anticrisis" del Gobierno como su política económica "no han dado resultado" ni han mejorado la vida de los españoles. Y sobre si apoyará el PP el tope de gas que propone el Ejecutivo, ha dicho que van a estudiar cualquier medida que se adopte y si están de acuerdo la apoyarán y si no presentarán una propuesta alternativa. "Esto es lo que debe hacer un partido como el PP", ha apuntado. En cuanto a la baja por menstruación dolorosa que propone el Gobierno, Feijóo ha comentado que su posición es clara: "las bajas laborales las dan los médicos" porque ellos "saben perfectamente en qué casos está indicada y cuándo no".