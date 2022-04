Feijóo pedirá a Sánchez deflactar el IRPF para que el PP vote 'sí' al plan de choque

La carpeta que llevará Alberto Núñez Feijóo a su primer cara a cara con Pedro Sánchez en Moncloa va engordando día a día. Nuevas rebajas de impuestos, reducción del número de ministerios y, desde este momento, una nueva propuesta: deflactar el IRPF para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Según explican fuentes de Génova, será una de las ofertas que el nuevo presidente del PP pondrá sobre la mesa al jefe del Ejecutivo este jueves para que el principal partido de la oposición pueda votar 'sí' al decreto económico que busca frenar los daños de la inflación.

Que el PP vote a favor del decreto aprobado en Consejo de Ministros la semana pasada, con medidas como la rebaja de un mínimo de 20 céntimos por litro de carburante o el tope del 2% las subidas de los alquileres, entre otras medidas, se antoja en estos momentos complicado. Pero en Génova no quieren comenzar la era Feijóo con una negativa o con una abstención, que creen que sería interpretada como un 'no', a un plan urgente que contiene medidas económicas importantes. Por eso se abren a negociar con el Gobierno de primeras. Pero para ello, como condición sine qua non, Moncloa debe aceptar alguna de sus propuestas y no convertir ese decreto en un trágala, señalan.

La intención de Feijóo es negociar con Sánchez que acepte tramitar el decreto económico como proyecto de ley y, por tanto, introducir alguna de sus propuestas. La más destacada es la de deflactar el IRPF, que significa ajustar los tramos del impuesto sobre la renta a la evolución de la inflación para que los trabajadores no tengan que soportar un recargo extra. Es una propuesta que tiene trabajada el PP y que ya ha planteado en el Congreso antes de que el gallego se hiciera con las riendas del partido.

Según los cálculos internos de Génova, no deflactar el IRPF supone un exceso de recaudación de algo más de 4.000 millones de euros. Con un IPC disparado rozando el 10%, la factura fiscal de la Renta también se dispara. El trabajador paga más pese a que gane más. Por ello, la propuesta del nuevo equipo económico de Feijóo, dirigido por Juan Bravo, pasa por actualizar el IRPF para en función de lo que ha subido el IPC, deflactándolo para que las clases medias y bajas, especialmente, no vean comprometida aún más su situación económica.

Fuentes del PP apuntan que la deflactación del IRPF no tendría, además, grandes consecuencias para la recaudación. Se reduciría en unos 2.000 millones y se compensaría esta merma por los ingresos récord de Hacienda. "Tiene todo el sentido del mundo en este momento de potente inflación", apuntan. La intención de Feijóo y su equipo es hacer efectiva esta deflactación para la campaña del próximo año, en la que se gravarán las rentas obtenidas en el presente ejercicio.

El Gobierno se ha negado hasta ahora a deflactar el IRPF. Pero desde el sábado, cuando Feijóo se hizo con las riendas del PP, el escenario político es otro. Hace apenas un mes, Ciudadanos presentó una iniciativa en el Congreso para actualizar las tablas del IRPF en función de la subida de la inflación, propuesta que recibió el apoyo del PP y Vox, así como el abrazo de socios habituales del Ejecutivo, como PNV y PDeCAT. Pero PSOE y Unidas Podemos tumbaron la medida.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya deflactó la tarifa del IRPF en 2005 para intentar neutralizar el efecto de la inflación. Lo hizo nada más llegar al poder, cumpliendo una promesa que llevó en su programa electoral el candidato socialista. Lo hizo durante cuatro años consecutivos y antes lo había puesto en práctica José María Aznar en 1998. Cristóbal Montoro, en sus dos legislaturas como ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, siempre se resistió a aplicar esta medida.

En sus primeras declaraciones como presidente del PP, Feijóo se ha mostrado implacable con las medidas de urgencia aprobadas con el Gobierno. "Yo esa política económica no la puedo compartir porque es llevar a mi país a la ruina", afirmó este martes. Sobre el decreto cuyo debate y votación en la cámara baja está previsto para finales de mes añadió: "No puedo aprobar un decreto-ley que dice que la crisis es solo por la guerra de Ucrania. No quiero mentirle a mi país".