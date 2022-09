Feijóo propone un cheque de 200 euros a cada estudiante de primaria a Bachiller. 

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a la medida anunciada por el Gobierno de rebajar el IVA del gas al 5% -ya solicitada por los 'populares'- con otra batería de propuestas, entre las que se encuentran la gratuidad en las guarderías, como en Galicia, que son gratis tanto en las de ámbito público, como concertadas o privadas para ayudar a las familias en la 'vuelta al cole'. También ha sugerido dar un cheque de "al menos" 200 euros a cada estudiante desde Primaria a Bachiller para hacer frente a los gastos del inicio del curso escolar en la adquisición de libros, material o transporte y así facilitar el inicio del curso académico 2022-23, que ha calificado de "el más caro de la historia de España en la democracia".

La idea que manera es sufragar con una parte de los 16.500 millones de euros más que ha recaudado el Gobierno de España en el primer semestre por el aumento de la inflación, ha detallado. Las medidas que ha propuesto Feijóo también pasan porque el Gobierno duplique el fondo para la adquisición de libros de texto, pasando de 48 a 100 millones de euros, después de que por "decisión unilateral" del Ejecutivo que presidente Pedro Sánchez se aplicará la LOMLOE que conlleva modificaciones del currículo que se empiezan a implantar en los cursos impares, como este año. Un fondo de cooperación territorial en colaboración las comunidades autónomas para el transporte, comedor y material escolar es otras de las iniciativas que ha apuntado el presidente del PP.

Durante un acto en Zaragoza, Feijóo ha planteado cuatro medidas "razonadas y razonables" al argumentar que un cheque de 200 euros por hijo en edad escolar, "soluciona, al menos, la mitad del problema" de los gastos que supone el curso escolar. Además, ha opinado que el resto de medidas, como la de ayudar a las CCAA en la gratuidad de las guarderías "facilita" este inicio de la vuelta al colegio. "Esperamos -ha dicho- que el Gobierno las lleve a cabo y en las próximas semanas porque sería bueno para España y para ayudar a las familias en el momento de mayor dificultad". En su intervención, Feijóo ha recordado que el 80% de los estudiantes gallegos tiene los libros de texto gratis y las tasas universitarias están congeladas desde 2009.

Para el presidente del PP, la educación es el "principio de todo" porque lo más importante en la vida "es lo que sabe una persona, no lo que tiene y lo que sabe no se puede comprar por eso hay que invertir en ello". Ha relatado que si se favorece una sociedad con conocimientos será más rica porque se inventarán más cosas, se pagarán mas impuestos y se mejorar el acceso a la educación en igualdad. Tras abundar en que lo importante es la educación ha agregado que es la "clave" porque sin educación "no hay libertad porque no hay conocimiento y entonces no se puede elegir y se persiste en la desigualdad".

En este contexto, ha incidido en que la cultura del esfuerzo es "determinante" para adquirir conocimiento y de forma irónica ha dicho que "no es igual aprobar que suspender" en referencia a que el Gobierno aprueba leyes que permiten pasar de curso sin aprobar. También ha criticado que en Cataluña se impartan clases en solo un idioma y lo ha atribuido a que el Gobierno lo permite para "tener el voto de los independentistas, mientras el resto del PSOE se calle, pero el PP no", ha comparado. Antes de concluir ha subrayado que el PP "es el partido de las propuestas y reformas y de la gente", el partido de las familias, los jóvenes y los trabajadores. "A ellos nos debemos y ante ellos respondemos".

Por su parte, la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, que ha moderado una mesa con representantes de diferentes colectivos relacionados con la educación, ha manifestado que este es el inicio del curso escolar "más caro del a historia" por la alta inflación que supera el 10% y eso afecta a los libros, el material escolar y las equipaciones. Por su parte, el presidente del PP-Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha relatado distintas medidas aplicadas en el Consistorio de la capital aragonesa por el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos que ha comparado con las llevadas en anteriores mandatos como los 7 millones destinados en 3 años para mejorar los colegios, frente a los 5 millones de ejercicios anteriores.

"Podemos acreditar con hechos y con partidas presupuestarias que no hay Gobierno municipal que se haya preocupado tanto por la educación". No obstante, ha abogado por "hacer más" porque si hay algo transformador es apostar por la educación" y, por ello, ha defendido que el PP "escucha los problemas reales de la gente para aplicar soluciones". Precisamente, en la mesa redonda que ha moderado Carmen Navarro han intervenido una madre de familia numerosa que se ha quejado de que el inicio del curso le ha pasado de costar 100 euros en libros a 800 euros para sus cuatro hijos.

También ha intervenido una estudiante de ingeniería que se ha lamentado de que la matrícula le ha costado 2.700 euros, un "30% más" y ha tenido que cambiar hábitos como ir a la facultad en transporte público o pasarse los libros entre compañeros de cursos más avanzados. Un padre de dos hijas de una familia monoparental ha hablado de las dificultades de conciliación lo que le supone menos posibilidades de tener una mejora laboral. Finalmente, un padre con un hijo con discapacidad ha pedido visibilizar las situaciones que viven como la "escasez" de profesorado que les garantice el derecho a la educación. El acto lo ha abierto el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, quien ha considerado "oportuno" el título de las jornadas porque el "PP es "especialista" en resolver los problemas reales y por eso es necesario, más que nunca" recuperar el Gobierno de Aragón y el de España.