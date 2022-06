Feijóo pide prudencia y no fiarse de las encuestas: "Hay que ganar en las urnas". 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mandado un mensaje este viernes a sus militantes y les ha instado a no fiarse de las encuestas que dan por ganador de las elecciones andaluzas del 19 de junio al partido que preside Juanma Moreno en la comunidad y recuerda que “hay que ganar en la urnas”. “Hoy por hoy no hay ni un solo voto en las urnas y no hemos ganado nada”, ha señalado el líder del PP, que insiste en no fiarse de los que dicen que el partido popular “va muy bien”, porque buscan “desmovilizarnos”, ni de otros partidos que dicen que van a ganar, porque “pretenden desmotivarnos”.

Antes de una comida con militantes del partido en Coín (Málaga), ha manifestado que “hay dos formar de perder las elecciones, darlas por ganadas y darlas por perdidas” y afirma que quieren “ganar limpiamente” las elecciones andaluzas con un pacto que salga de las urnas. El líder del PP ha aseverado que su partido quiere “someter a las urnas su propio avance y su propia actividad” frente a otros candidatos que “no tienen balance, nunca han gestionado nada y tienen soluciones para todo” y frente a otros que sí tienen balance y lo quieren “ocultar”.

“Tener un proyecto para una tierra es el objetivo básico de un político con principios”, ha destacado Feijóo sobre Juanma Moreno, del que añade que tiene “experiencia de gestión” y eso es “inevitable para presentarse con un mínimo de honorabilidad” a las elecciones andaluzas. Según el líder del PP, la política “no es venir por aquí, sino ser de aquí, trabajar aquí y dar la cara aquí” –en Andalucía- ni es “la crispación o el insulto”, sino “la gestión, el servicio, los resultados y las certezas” que ha dado el gobierno de Juanma Moreno en estos tres años y medio de legislatura.

“Con Moreno se ha pasado de estar la cola de España a ser la locomotora que tira del crecimiento económico del país”, ha valorado el líder del PP, que desgrana algunas de las certezas del presidente andaluz: “no gastar más de lo que se tiene, pagar lo que se debe y tener una deuda pública inferior a la media de España, cumplir un presupuesto y no dejar un pufo”. Ha señalado que “la certeza es la política con principios”, entre las que se incluye acciones como traer inversión extranjera o convertir a Andalucía en la tierra con más autónomos de España y añade que son estas certezas “lo que le vale a la gente” y los demás son “discursos”. “Las palabras se emiten rápido, pero los hechos no se pueden construir solamente con palabras”, ha apostillado Feijóo, que asegura que “hoy hay una Andalucía mejor que cuando llegamos al gobierno” y Moreno es un candidato que la mayoría valora como “el mejor líder político de la comunidad y el que más confianza genera”.

Sobre la apertura de nuevos centros hospitalarios en la comunidad, Feijóo asegura que esto se hace con el dinero que los andaluces prestan “para hacer cosas, rendir cuentas y no para contar cuentos”. “No deis un voto por perdido, no tenemos nada más que unas expectativas y unas encuestas”, ha recalcado Feijóo, que insta a “ganar a las encuestas en las urnas” y a “pactar desde las urnas directamente al Parlamento de Andalucía” para así hacer a Moreno “uno de los políticos de referencia de España”.