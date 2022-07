Feijóo rechazará el impuesto a la banca si lo paga la ciudadanía en comisiones. 

El número uno del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho referencia al impuesto a la banca o las energéticas anunciado por Pedro Sánchez. Ha afirmado que "es imposible estar en contra de algo que no se conoce", al tiempo que ha señalado que no compartirán la medida si va a suponer que lo paguen los ciudadanos, por ejemplo, mediante más comisiones. El jefe de la oposición, que ayer acudió al debate del estado de la nación sin poder intervenir, al no ser diputado, ha inaugurado este miércoles la escuela de verano del PP, y tras este acto, ha ofrecido declaraciones a los medios en las que ha apuntado que las medidas de Pedro Sánchez, "no afectan de forma real a la inflación".

Ha argumentado Feijóo que la medida de gravar los impuestos extraordinarios de las empresas de energía se anunció ya en junio y que no se conoce ni la base imponible, ni el contenido, ni el gravamen, que las empresas ya pagan más impuestos de sociedades si tienen más beneficios y que, por tanto, desconocen en qué consiste "el futuro impuesto". "Si el impuesto a la banca, que lo desconocemos, va a suponer más comisiones para operar con los bancos, va a suponer incremento de los tipos de interés y menos retribución, que ya prácticamente inexistente, del depósito, la mayoría de los ciudadanos no compartiremos esa decisión", ha advertido.

Y la misma reflexión ha hecho ante el temor de que el impuesto a las energéticas repercuta en un incremento en la factura, al tiempo que ha alertado de que solo la fruta se ha incrementado en un 9% en un mes. Tras recordar que el Gobierno ya había subido "24 veces" los impuestos y ahora lo hará dos veces más, ha resaltado que aumentar impuestos debe hacerse con un planteamiento "moderado e inteligente" y no "populista". "Y los inversores siempre, siempre, siempre penalizan el populismo", ha advertido.

El jefe de la oposición ha subrayado que el "objetivo fundamental" de Pedro Sánchez no es gobernar España, sino "resistir como presidente del Gobierno" y ha avisado que cuando uno no tiene un plan para su país "ni siquiera para el próximo año", pues al final "queda al albur de sus socios". "La política territorial en nuestro país la marca ERC, la política de memoria democrática la marca Bildu y la política económica la marca Podemos. Y estos tres factores me preocupan", ha proclamado, para insistir en que el "único plan" de Sánchez para España consiste en "agotar la legislatura" y no en resolver problemas como la inflación.