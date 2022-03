Feijóo recibe el aval de 36.781 afiliados en las primarias para presidir el partido.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido el apoyo de los afiliados en la jornada de primarias que se ha celebrado este lunes en las sede del partido de toda España. En concreto, con 36.781 votos, un 99.63% de los votos válidos emitidos, se convierte "en el candidato más votado de la historia a la presidencia nacional del Partido Popular", según ha informado el presidente del Comité Organizador, Esteban González Pons. Un total de 41.681 afiliados del PP que se habían inscrito para participar en las primarias del partido, que hoy han celebrado asambleas en sedes de toda España con dos urnas: una para elegir al único candidato a liderar la formación y que ya formalizó su candidatura con 55.580 avales; y otra para la elección de los compromisarios que irán al congreso extraordinario de Sevilla, que se celebra los días 1 y 2 de abril.

González Pons ha precisado que con un censo actualizado de 41.991 inscritos, un total de 36.974 afiliados, el 88.05% del mismo, han acudido a votar. "Con 36.781 votos, un 99.63% de los votos válidos emitidos, y a falta de incorporar los votos del PP en el exterior, Alberto Núñez Feijóo se convierte en el candidato más votado de la historia del PP a la presidencia nacional de nuestra formación", ha enfatizado. A través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, González Pons ha dicho estar "orgulloso y agradecido" a los miles de afiliados que, en un lunes laboral y "con lluvia en gran parte de España", han querido participar en "este proceso histórico" para el PP. "Su confianza nos hace más fuertes y nos marca el camino a seguir", ha proclamado.

Entre los afiliados que han participado en las primarias destaca el todavía presidente del PP, Pablo Casado, que ha ejercido su derecho a voto en la sede nacional del PP, en la madrileña calle Génova, donde han votado también la coordinadora general y portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, y el presidente del Comité Organizador del congreso extraordinario (COC), Esteban González Pons.

Feijóo al final ha decidido no votar -tendría que hacerlo por sí mismo- para "ceder ese protagonismo mediático a la militancia de base", ya que su intención es poner el foco en la gente que hace el Partido Popular y que no está en la estructura, según han informado a Europa Press fuentes de su equipo. Aunque no era necesario que Feijóo se sometiera a esta votación de los afiliados al ser candidato único -con más de 55.000 avales- y se podría haber ido directamente a la votación de los compromisarios, el presidente de la Xunta pidió que esta elección en primera vuelta se celebrase de todas formas, según explicó el presidente del Comité Organizador, Esteban González Pons.